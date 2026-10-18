Будь здорова, республика!

Врачи «поездов здоровья» в 2026 году посетили 390 населенных пунктов в 54 муниципалитетах. Об итогах акции рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин на оперативном совещании в правительстве республики.

Акция «Здоровая республика — здоровый регион» проводится восьмой год подряд, ее цели — повышение доступности медпомощи и раннее выявление социально значимых и хронических заболеваний среди жителей сельских районов. В этом году она началась 13 апреля и завершилась 11 сентября, сообщил глава регионального минздрава.

Традиционно мобильные комплексы отправляются в путь по шести маршрутам — Уфимскому, Дуванскому, Нефтекамскому, Октябрьскому, Стерлитамакскому и Белорецкому, с охватом всех муниципальных районов республики.

Поезд комплектуется разными модулями в зависимости от уровня заболеваемости на конкретной территории. В этом году было задействовано 58 передвижных комплексов: кардиомодуль Республиканского кардиоцентра, медицинский мобильный комплекс РКБ имени Куватова, передвижной стоматологический модуль Республиканской стоматологической поликлиники, модуль «Женское здоровье» ГКБ № 21 г. Уфы имени В. Г. Сахаутдинова, шесть передвижных флюорографов и восемь маммографов, 33 передвижных фельдшерско-акушерских пункта и семь «Центров здоровья».

— В «поездах здоровья» работали почти четыре тысячи врачей, 5,3 тысячи медработников среднего звена. Также впервые помогали в организации приемов 1053 волонтера — студенты медицинских колледжей. Особую благодарность хочу выразить главам муниципальных районов и сельских поселений за масштабную организационную работу — это информирование населения о графике приезда врачей, подвоз жителей, создание комфортных условий для пациентов и медицинских работников, — отметил Айрат Рахматуллин.

Врачи-специалисты выездных бригад в этом году провели 186425 осмотров (для сравнения, в 2025 году — 175503 осмотра). Проведено почти 50 тысяч обследований, около тысячи телемедицинских консультаций. Выявлено более 29 тысяч заболеваний, в том числе три тысячи — у трудоспособного населения. На госпитализацию направлены 476 человек.

— Акция «Здоровая республика — здоровый регион» показала свою высокую эффективность и востребованность. За восемь лет работы «поездов здоровья» медики провели 1,2 миллиона осмотров, 284 тысячи исследований, выявлено 39 тысяч факторов риска. Проект тиражирован минздравом России в регионы как стандарт выездной работы мобильных медицинских комплексов, — рассказал министр здравоохранения региона. — Наши цели в 2027 году — расширить охват населения, включив в маршруты большее количество отдаленных населенных пунктов, а также усилить кадровый состав врачами узкого профиля на основе анализа заболеваемости в каждом конкретном районе.

Глава республики Радий Хабиров отметил, что Башкортостан занимает шестую строчку в рейтинге регионов по качеству удовлетворенности населения оказанием медицинской помощи, и «поезда здоровья» играют в этом не последнюю роль.

— Нашу акцию обязательно продолжим. А врачам, фельдшерам, медсестрам, всем причастным — низкий поклон за бесценный труд, — подытожил Радий Хабиров.