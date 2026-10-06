Вирусы просыпаются

В Башкирии начался подъем заболеваемости респираторными инфекциями, а в октябре ожидается появление первых случаев гриппа. Вакцинация от этой вирусной инфекции сегодня особенно важна, так как в этом году ожидается обновление трех основных штаммов гриппа, циркулирующих на нашей территории. В связи с этим специалисты прогнозируют более тяжелое течение этой болезни и большее количество заболевших в наступающем эпидсезоне. Готова ли республика к росту заболеваемости и как защитить себя, рассказали специалисты регионального министерства здравоохранения и Роспотребнадзора.

Штаммы гриппа обновились

Количество заболевших ОРВИ в республике традиционно понемногу растет уже с начала сентября, что неудивительно: люди возвращаются в рабочие коллективы после отпусков, дети пошли в садики и школы. Теплый сентябрь не способствовал росту заболеваемости — за прошлую неделю она составила всего три процента. Однако с резким наступлением холодов подхвативших вирус станет больше.

— В некоторых регионах страны уже появился грипп, а значит, скоро он придет и к нам, — рассказала заместитель управления Роспотребнадзора по республике Елена Шакирова. — В этом году ожидается смена всех трех основных штаммов гриппа. Это очень редкий случай, обычно меняются один или два штамма. Поэтому прогнозируется высокая заболеваемость гриппом. Что касается коронавирусной инфекции — каких-либо генетических изменений в ней пока нет, то есть она будет протекать так же, как в прошлом и позапрошлом году.

Все медицинские организации готовы к приему пациентов, сообщила заместитель министра здравоохранения республики Елена Галимулина. В поликлиниках заболевших с признаками ОРВИ традиционно отправляют в «красную зону» для осмотра, назначения лечения и открытия больничного листа. А вот закрыть его после выздоровления по согласованию с участковым врачом-терапевтом или фельдшером можно будет и по телефону.

Специалисты напомнили, как уберечься от заражения сезонными вирусами. Пандемия ковида научила нас соблюдать так называемый респираторный этикет: стараться не посещать общественные места, а если приходится — не стесняться носить маску. Следует не допускать переохлаждения, а вернувшись домой, вымыть руки, прополоскать нос и рот. Можно в этот период укреплять свой иммунитет, принимая витамин С, чай с лимоном, имбирь, отвар шиповника.

Главная защита — прививка

Основной защитой от гриппа остается вакцинация. В прошлом году именно с ее помощью медикам удалось добиться значительных успехов: было вакцинировано почти 62 процента населения, в результате жители республики болели гриппом на 30 процентов меньше, чем годом ранее.

В этом году планируется привить больше двух миллионов жителей Башкирии. Первый транш за счет средств федерального бюджета, 600 тысяч доз вакцины, поступил в республику в сентябре. Ожидается еще три-четыре партии, последняя поступит 2 декабря.

— Вакцинация уже идет, привито примерно 60 тысяч человек, — рассказала Елена Галимулина. — Иммунитет после вакцинации вырабатывается в среднем через две недели и сохраняется в течение года. В соответствии с национальным календарем профилактических прививок мы вакцинируем определенные категории граждан. Это дети, беременные женщины, люди старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, а также работники отдельных профессий, контактирующие с населением (медики, педагоги, сотрудники транспорта, торговли, коммунальной и социальной сфер и другие).

Те, кому не положена бесплатная вакцина, могут самостоятельно приобрести ее в аптеках республики, но необходимо предварительно посоветоваться со своим участковым терапевтом.

— Вакцинация является наилучшим способом защиты от вирусных инфекций, — напомнила специалист минздрава. — И люди это понимают. Многие звонят на «горячую линию» минздрава, в поликлиники, интересуются, где есть вакцина и как ее получить. Кроме того, некоторые работодатели вакцинируют своих работников за счет собственных средств. В целом прививочная кампания продлится до 1 декабря, но привиться можно будет до 31 декабря. Пик первой волны гриппа ожидается в конце декабря, а в феврале начнется вторая волна.

Мышей стало больше

Теплая золотая осень порадовала садоводов, любителей выездов на природу, а особенно — мышей. Мышевидных грызунов, а именно рыжей полевки, в этом году особенно много, отметили в Роспотребнадзоре. Их количество в ряде районов превышает средний многолетний уровень.

— Ежегодно рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) начинается в сентябре, — пояснила Елена Шакирова. — Это время уборки урожая, подготовки садовых участков к зиме. А к холодам грызуны переходят в жилище человека, поэтому мы готовимся к дальнейшему росту заболеваемости. В группе риска — в первую очередь жители частного сектора.

К сожалению, вакцинации от этого опасного заболевания нет. Основной способ борьбы с распространением мышиной лихорадки — дератизация. В Роспотребнадзоре пояснили: отравленная приманка, которую используют специалисты при проведении дератизации, не вредит домашним животным, так как просто их не интересует — чаще всего это отравленное зерно.

Ежегодно республика обрабатывает от грызунов около 60 тысяч гектаров. В этом году регион получил дополнительное финансирование на проведение дератизации, на эти средства будет обработано еще 33 тысячи гектаров — в садовых товариществах, вокруг населенных пунктов.

— Мышиная лихорадка опасна осложнениями, прежде всего на почки, — напомнила Елена Шакирова. — Поэтому необходимо соблюдать меры профилактики при поездках на природу, работе на садовых участках или во дворах частных домов.

Следует помнить, что путь распространения этой инфекции — воздушно-пылевой, поэтому убираться в помещениях, где могут быть мыши, следует в маске, а уборка должна быть влажной. Также следует помнить, что неспецифические меры профилактики любой инфекции и залог здоровья — это чистые руки.