Подвижность шее вернут упражнения

Как известно, именно проблемы с шеей вызывают головные боли, головокружение, «мушки» в глазах, ухудшение слуха, а также боли в спине. Несмотря на простоту, упражнения эти очень эффективные, и если делать их постоянно, они обязательно помогут улучшить общее состояние. Главное — не прекращать ежедневные занятия.

Подбородок опустите к шее. Поверните голову сначала пять раз вправо, а затем пять раз влево.

Приподнимите подбородок. Опять поверните голову вправо пять раз, потом влево пять раз.

Наклоните голову вправо, пытаясь достать ухом плечо — пять раз, затем влево пять раз.

Голова прямо. Преодолевая сопротивление напряженных мышц шеи, прижмите подбородок к яремной ямке. Макушка головы при этом тянется вверх.

Надавите лбом на ладонь и напрягите мышцы шеи. Упражнение выполните три раза по семь секунд.

Напрягая мышцы шеи, надавите левым виском на левую ладонь (три раза по семь секунд). А затем правым виском — на правую ладонь (три раза по семь секунд).

Подбородок держите прямо, руки положите на затылок. Надавите затылком на руки три раза по семь секунд.

Соедините пальцы рук и подведите их под подбородок. Надавите подбородком на руки три раза по семь секунд.