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Сегодня, 22:15

Подвижность шее вернут упражнения

Для улучшения мозгового кровообращения знакомому посоветовали делать упражнения, устраняющие проявления шейного остеохондроза.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Как известно, именно проблемы с шеей вызывают головные боли, головокружение, «мушки» в глазах, ухудшение слуха, а также боли в спине. Несмотря на простоту, упражнения эти очень эффективные, и если делать их постоянно, они обязательно помогут улучшить общее состояние. Главное — не прекращать ежедневные занятия.

Подбородок опустите к шее. Поверните голову сначала пять раз вправо, а затем пять раз влево.
Приподнимите подбородок. Опять поверните голову вправо пять раз, потом влево пять раз.
Наклоните голову вправо, пытаясь достать ухом плечо — пять раз, затем влево пять раз.
Голова прямо. Преодолевая сопротивление напряженных мышц шеи, прижмите подбородок к яремной ямке. Макушка головы при этом тянется вверх.
Надавите лбом на ладонь и напрягите мышцы шеи. Упражнение выполните три раза по семь секунд.
Напрягая мышцы шеи, надавите левым виском на левую ладонь (три раза по семь секунд). А затем правым виском — на правую ладонь (три раза по семь секунд).
Подбородок держите прямо, руки положите на затылок. Надавите затылком на руки три раза по семь секунд.
Соедините пальцы рук и подведите их под подбородок. Надавите подбородком на руки три раза по семь секунд.

Автор:Наталья ПЕТРОВА
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