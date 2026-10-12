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12 Октября , 04:15

Сжечь мусор, а не дом

Думаю, все, у кого есть сады и дачи, каждую весну и осень сталкиваются с одним и тем же вопросом: как быть, если пожарные службы запрещают разводить открытый огонь, а сжигать спиленные ветки, ботву, сухую траву надо? Ведь кроме как в костер быстро накапливающийся растительный мусор деть некуда. Дилара АХМЕТЗАКИРОВА. Уфа.

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Артур СМОЛОВАртур СМОЛОВ
Фото:Артур СМОЛОВ

Отвечает сотрудник пресс-службы Госкомитета РБ по ЧС Андрей ШАПОШНИКОВ

— Сжигать мусор на даче можно, но только в специально оборудованных местах и с соблюдением ряда требований.

Разводить открытый огонь следует в котловане (подойдут яма или ров) глубиной не менее 0,3 метра и диаметром не более одного метра, либо в прочной металлической емкости объемом не более одного кубометра — бочке, баке, мангале.

Расстояние до зданий и построек при сжигании травы и ве-ток должно составлять не менее 15 метров, до склада или скирды сена — не менее 50 метров, до хвойного леса — не менее 100 метров, до лиственного — не менее 30 метров.

При этом в радиусе 10 метров нужно очистить территорию от всего, что может вспыхнуть от попавшей искры, и желательно отделить ее минерализованной полосой не менее 0,4 метра шириной от остального участка.

Под рукой обязательно нужно иметь первичные средства пожаротушения — воду, песок, лопату, а также мобильный телефон для вызова пожарной охраны.

Запрещается:

— сжигать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, взрывоопасные вещества и материалы, выделяющие токсичные вещества;

— оставлять очаг горения без присмотра до полного прекращения горения и тления;

— располагать вблизи огня легковоспламеняющиеся жидкости и материалы;

— сжигать мусор в ветреную погоду.

После того как мусор сгорел, место разведения огня нужно засыпать землей или залить водой до полного прекращения горения.

Должен также напомнить, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность: на вас могут наложить штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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