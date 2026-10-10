Подарок-пустышка

Отвечает ведущий специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров Управления Роспотребнадзора по РБ Элиза НИГМАТУЛЛИНА

— К нам уже обращались потребители с подобными проблемами. Житель Уфы приобрел 44 подарочных сертификата для гостей мероприятия. Впоследствии обнаружилось, что деньги с карт были кем-то списаны.

Уфимец решил разобраться в ситуации и обратился за защитой своих прав в Управление Роспотребнадзора. Наши специалисты изучили документы и подали в суд заключение в защиту его законных интересов. Судебный орган полностью поддержал позицию ведомства.

И вынес решение в пользу истца, обязав маркетплейс вернуть полную стоимость всех подарочных сертификатов — 44 тысячи рублей. Выплатить компенсацию морального вреда в размере двух тысяч рублей, а также штраф за отказ решить вопрос в досудебном порядке — 22 тысячи рублей. И возместить расходы на оплату услуг представителя — семь тысяч рублей.

Напоминаем, что сертификат — это аванс. С точки зрения закона покупка подарочного сертификата — внесение предоплаты. Если товар вам не предоставлен, продавец обязан вернуть деньги. Ответственность перед вами несет именно магазин или площадка, где был совершен заказ.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, наши специалисты окажут консультативную помощь по телефону горячей линии 8-800-77-50-170.