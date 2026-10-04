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4 Октября , 04:15

Работай — не хочу

Нам на работе часто приходиться трудиться сверхурочно. Раньше в этом плане были ограничения, но теперь, говорят, вышло послабление. Можете об этом рассказать? Лиана ТИМЕРШИНА. Уфа.

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Артур СМОЛОВАртур СМОЛОВ
Фото:Артур СМОЛОВ

Отвечает замруководителя Гострудинспекции в РБ Оксана ВАНСКОВА

— Действительно, допустимая продолжительность сверхурочной работы с 1 сентября увеличилась. Изменения в Трудовой кодекс внесены федеральным законом.

Годовой лимит переработок увеличился в два раза — со 120 до 240 часов, но эта норма должна быть закреплена в коллективном договоре или отраслевом соглашении.

Для сотрудников госучреждений с высокой нагрузкой по внутреннему совместительству и работников с вредными условиями труда подклассов 3.3 и 3.4 сохраняется прежняя планка. Тех, кто имеет «вредность» 3.1 и 3.2, а также предпенсионеров и пенсионеров можно привлекать к сверхурочке свыше 120 часов только с их письменного согласия и при отсутствия медицинских противопоказаний.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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