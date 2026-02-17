Есть доход — заплатите налог

Отвечает начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС по РБ Лина ГАЛИЕВА

— Как правило, налог на доходы физических лиц уплачивают налоговые агенты: его удерживают с заработной платы. Однако в ряде случаев граждане обязаны самостоятельно рассчитать сумму налога и представить декларацию по форме 3-НДФЛ.

Сделать это необходимо, если вы получили в 2025 году:

— доход от продажи недвижимости, находившейся в собственности меньше минимального срока владения;

— в дар от граждан, не являющихся близкими родственниками, недвижимость, транспортные средства, акции, доли, паи;

— вознаграждение от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера;

— выигрыши от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, в сумме до 15 тысяч рублей, а также от организаторов азартных игр вне букмекерских контор и тотализаторов;

— доходы от источников, находящихся за пределами России;

— доход, с которого налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил об этом в налоговый орган.

Задекларировать полученные доходы также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Представить декларацию о доходах, полученных в 2025 году, необходимо не позднее 30 апреля, а налог уплатить не позднее 15 июля. За пропуск сроков могут быть начислены штрафы и пени.

Удобнее всего представить декларацию через личный кабинет для физических лиц на сайте ФНС.