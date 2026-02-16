Отвечает заместитель директора кадрового центра «Работа России» Республики Башкортостан Ляйсан ГАЛЛЯМОВА

— С 1 января начал действовать новый Общероссийский классификатор профессий — основной документ для всех работодателей. В нем учтены современные реалии рынка труда, добавлены востребованные специальности и исключены устаревшие.

Профессии «блогер» в новом классификаторе нет. Это означает, что блогерство не относится к профессиям в классическом понимании — как виду трудовой деятельности, требующему системных знаний, профессиональной подготовки и закрепленному в государственном перечне. Проще говоря, профессия — это то, чему учатся и чем затем зарабатывают на жизнь, опираясь на конкретные навыки и квалификацию. Блогерство под это определение не подпадает.

В то же время блогерская деятельность признана видом экономической активности. С 1 мая 2025 года для нее введены специальные коды ОКВЭД, что позволяет официально регистрироваться, платить налоги, защищать авторские права и работать в правовом поле. То есть блогер — это не профессия, а форма занятости или предпринимательской деятельности.

Здесь важно понимать риски: доходы у блогеров нестабильные, требования постоянно меняются, а ответственность — вполне реальная, включая налоговую и правовую.

Что можно посоветовать молодежи? Увлечение блогами может быть полезным опытом, но надежной опорой в жизни остается востребованная профессия. Сегодня на портале «Работа России» только в региональной базе размещено более 24 тысяч вакансий по самым разным направлениям — от рабочих специальностей до высокотехнологичных и управленческих должностей. Освоив профессию, всегда можно вести блог. А вот наоборот — получается далеко не у всех.