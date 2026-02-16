0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Вопрос эксперту
16 Февраля , 09:15

Блогер — это не профессия

Мой внук хочет стать блогером, потому что они хорошо зарабатывают. В связи с этим вопрос: если блогерство приносит доход, относится ли оно к категории профессий или это что-то другое? Мария КАЛМЫКОВА. Уфа.

Артур СМОЛОВ
Фото: Артур СМОЛОВ

Отвечает заместитель директора кадрового центра «Работа России» Республики Башкортостан Ляйсан ГАЛЛЯМОВА

— С 1 января начал действовать новый Общероссийский классификатор профессий — основной документ для всех работодателей. В нем учтены современные реалии рынка труда, добавлены востребованные специальности и исключены устаревшие.

Профессии «блогер» в новом классификаторе нет. Это означает, что блогерство не относится к профессиям в классическом понимании — как виду трудовой деятельности, требующему системных знаний, профессиональной подготовки и закрепленному в государственном перечне. Проще говоря, профессия — это то, чему учатся и чем затем зарабатывают на жизнь, опираясь на конкретные навыки и квалификацию. Блогерство под это определение не подпадает.

В то же время блогерская деятельность признана видом экономической активности. С 1 мая 2025 года для нее введены специальные коды ОКВЭД, что позволяет официально регистрироваться, платить налоги, защищать авторские права и работать в правовом поле. То есть блогер — это не профессия, а форма занятости или предпринимательской деятельности.

Здесь важно понимать риски: доходы у блогеров нестабильные, требования постоянно меняются, а ответственность — вполне реальная, включая налоговую и правовую.

Что можно посоветовать молодежи? Увлечение блогами может быть полезным опытом, но надежной опорой в жизни остается востребованная профессия. Сегодня на портале «Работа России» только в региональной базе размещено более 24 тысяч вакансий по самым разным направлениям — от рабочих специальностей до высокотехнологичных и управленческих должностей. Освоив профессию, всегда можно вести блог. А вот наоборот — получается далеко не у всех.

Автор: Галина ПЕТРОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru