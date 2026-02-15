Первые шаги пчеловода

Отвечает заместитель министра лесного хозяйства РБ Альберт ЗАКИРОВ

— Сегодня ключевой темой становится процедура оформления лесных участков под пчеловодство. На сегодняшний день существует два основных механизма.

Первый из них — заключение договора аренды по результатам открытого аукциона в электронной форме. Здесь заявителями могут являться как физические, так и юридические лица. Срок аренды — до 12 лет. При этом средняя арендная плата в год составит примерно три тысячи рублей за гектар.

Второй способ — безвозмездное пользование. Здесь лесопользователями могут быть только физические лица, срок использования составит пять лет, плата за использование лесного участка отсутствует.

По истечении сроков пользования в том или ином случае право может быть пролонгировано в приоритетном порядке по заявлению лесопользователя без повторного проведения аукциона или необходимости подготовки проектных документов.

Оформление участков под пчеловодство позволяет органам лесного хозяйства располагать сведениями о местонахождении стационарных пасек и планировать свои мероприятия с учетом их расположения, ограничив при необходимости рубку лесных насаждений.

Кроме всего прочего, оформив лесной участок для ведения пчеловодства в установленном порядке, лесопользователи исключают вопросы самовольного занятия земель лесного фонда, риски занятия участков другими лицами, приобретают установленные границы со смежными лесопользователями и, конечно же, возможность размещения строений и сооружений в виде лесного склада, строения для первичной обработки и хранения продукции, изгородей и так далее.

Важно, что для начала оформления лесного участка в пользование необходимо разработать проектную документацию лесного участка и направить ее на утверждение в ГКУ РБ «Управление лесничествами». Ее можно разработать самостоятельно либо обратиться к любой проектной организации, контакты которых могут предоставить отделы лесничеств на территориях.

Далее требуется обеспечить постановку лесного участка на государственный кадастровый учет в ЕГРН и направить соответствующее заявление на предоставление лесного участка в минлесхоз республики.