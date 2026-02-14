0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Вопрос эксперту
14 Февраля , 09:15

Из крана вода не годится никуда

Открываю кран в ванной — и первые несколько минут всегда течет ржавая вода. Вызывали сантехников — они плечами пожимают, говорят, наверное, где-то труба проржавела. И что теперь, нам пользоваться ржавой водой? Куда жаловаться в таких случаях? Ольга СТЕПАНЦОВА. Уфа.

Эльвира БАЛТАЧЕВА
Фото: Эльвира БАЛТАЧЕВА

Отвечают специалисты портала «Объясняем. РФ»

— Если вас не устраивает качество воды из-под крана — она ржавая, имеет посторонний запах или какой-то привкус, — можно обратиться в несколько инстанций.

Аварийная служба. Позвоните туда и оставьте жалобу — оператор примет заявку и подскажет, что делать, или же сразу передаст ваше обращение в управляющую компанию или местный водоканал. Номер аварийной службы можно узнать в своей УК.

Управляющая компания. Иногда причина плохой воды — вышедшие из строя фильтры или коммуникации в вашем доме. УК должна проверить их в течение двух недель. Потребовать проверки вы можете как при личном визите, так и письменно.

Водоснабжающая организация. Сюда можно подать заявку на проверку качества воды. Копию акта проверки вам обязаны предоставить в течение трех дней после подачи заявки.

Роспотребнадзор. Отправить сюда жалобу можно по почте, обратившись лично либо через сайт ведомства (https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/), но для этого потребуется учетная запись на Гос­услугах. В жалобе нужно указать наименование территориального органа Роспотребнадзора или ФИО должностного лица; свои имя и адрес, четко и внятно описать, что случилось и что вас не устраивает; указать почтовый адрес или адрес электронной почты, на который нужно отправить ответ, и поставить личную подпись и дату. К жалобе можно приложить любые доказательства вашей проблемы: фото, видео или копии документов.

Ответ на жалобу дают в течение 30 дней. В сложных случаях этот срок могут продлить еще на 30 дней, но вас об этом обязательно преду­предят.

Прокуратура и суд. Это крайняя мера, к ней прибегают, когда уже все инстанции пройдены, а проблема с водой так и не решена.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru