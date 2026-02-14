Из крана вода не годится никуда

Отвечают специалисты портала «Объясняем. РФ»

— Если вас не устраивает качество воды из-под крана — она ржавая, имеет посторонний запах или какой-то привкус, — можно обратиться в несколько инстанций.

Аварийная служба. Позвоните туда и оставьте жалобу — оператор примет заявку и подскажет, что делать, или же сразу передаст ваше обращение в управляющую компанию или местный водоканал. Номер аварийной службы можно узнать в своей УК.

Управляющая компания. Иногда причина плохой воды — вышедшие из строя фильтры или коммуникации в вашем доме. УК должна проверить их в течение двух недель. Потребовать проверки вы можете как при личном визите, так и письменно.

Водоснабжающая организация. Сюда можно подать заявку на проверку качества воды. Копию акта проверки вам обязаны предоставить в течение трех дней после подачи заявки.

Роспотребнадзор. Отправить сюда жалобу можно по почте, обратившись лично либо через сайт ведомства (https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/), но для этого потребуется учетная запись на Гос­услугах. В жалобе нужно указать наименование территориального органа Роспотребнадзора или ФИО должностного лица; свои имя и адрес, четко и внятно описать, что случилось и что вас не устраивает; указать почтовый адрес или адрес электронной почты, на который нужно отправить ответ, и поставить личную подпись и дату. К жалобе можно приложить любые доказательства вашей проблемы: фото, видео или копии документов.

Ответ на жалобу дают в течение 30 дней. В сложных случаях этот срок могут продлить еще на 30 дней, но вас об этом обязательно преду­предят.

Прокуратура и суд. Это крайняя мера, к ней прибегают, когда уже все инстанции пройдены, а проблема с водой так и не решена.