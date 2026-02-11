Квартирный вопрос с подвохом

Отвечают специалисты Управления Росреестра по Республике Башкортостан

— Существует несколько видов мошеннических действий, связанных со сделками с недвижимым имуществом. К примеру, мошенники звонят и пугают, что кто-то пытается завладеть данными о вашей недвижимости, убеждают ее продать, а вырученные деньги передать им якобы для того, чтобы их сохранить. Как правило, при этом мошенники утверждают, что взломан аккаунт собственника на портале Госуслуг. Еще вариант мошенничества — человек может купить квартиру у тех, кто не обладал правом ее продавать. При этом используются поддельные документы, это могут быть доверенности, документы о праве собственности, паспорта.

Важно запомнить, что сотрудники Росреестра никогда не звонят собственникам с запугиваниями или просьбами сообщить свои персональные данные. Если вам вдруг поступил такой звонок и человек представился сотрудником Росреестра, следует незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы.

Как защитить себя от мошенничества с недвижимостью?

Прежде всего запретите сделки с недвижимостью без вашего личного участия — заявление об этом можно подать в отделениях МФЦ, в личном кабинете на сайте Росреестра или через Госуслуги.

При покупке тщательно проверяйте недвижимость. Для такой проверки изучите историю покупаемого объекта.

Запросите актуальную выписку из ЕГРН через портал Госуслуг, поспрашивайте о квартире соседей или старшего по подъезду, дому. Выписка из ЕГРН о зарегистрированных правах на объект недвижимости поможет убедиться, что продавец квартиры является ее законным собственником. Также из выписки будет понятно, есть ли в отношении квартиры обременения (аресты, ипотека), дееспособен ли продавец.

Насторожить должна «цепочка сделок» по переходу права собственности на объект в течение короткого периода времени. Узнать это можно, заказав выписку из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости. Требуйте от продавца предоставить оригиналы документов на собственность. Будет подозрительно, если вам их не показывают.

Также необходимо убедиться, что в квартире не зарегистрированы отсутствующие граждане, например, находящиеся в местах лишения свободы, и что в отношении продавца нет банкротства.

Если сделка совершается по нотариально удостоверенной доверенности, важно проверить ее подлинность и не отменена ли она. Это можно сделать на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Стоит также запросить справку из Фонда социального страхования об использовании маткапитала. Если он использовался при покупке жилья, родители обязаны были наделить детей долями в праве на квартиру. Если квартира куплена в браке, проверьте нотариальное согласие супруга/супруги на сделку. Не помешает запросить и справку о психическом здоровье продавца.

Требуйте только оригиналы документов. Тщательно проверяйте, какие именно вы подписываете в ходе оформления сделки. Бывают случаи, когда владельцу квартиры под видом какого-то документа (например, квитанции об оплате услуг или кредитного договора) дают на подпись договор купли-продажи жилья.

И не забывайте о цифровой безопасности. Никогда никому не сообщайте по телефону свои персональные данные и данные своего аккаунта на Госуслугах, а также содержание СМС-сообщений, поступающих с портала Госуслуг и банковских учреждений. Эти сведения мошенники могут использовать для подготовки поддельных документов.

Что еще важно знать собственникам?

Совершать сделки в электронном виде с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) можно, только если вы дали на это письменное согласие и направили его в Росреестр через МФЦ. Получить УКЭП можно только в специальных аккредитованных удостоверяющих центрах.

При поступлении такого заявления в Росреестр в ЕГРН делается специальная отметка. Если ее не будет, то документы, поступившие в Росреестр в электронном виде, рассматриваться не будут. Исключение — если документы на регистрацию в электронном виде направляют органы власти, нотариус, банки, то согласие собственника не требуется. К примеру, так происходит в рамках проекта «Электронная ипотека за один день». Кстати, через портал Госуслуг невозможно совершить электронные сделки с недвижимостью.

Внесите в ЕГРН актуальный адрес своей электронной почты, это можно сделать в МФЦ. Росреестр всегда сообщает собственникам по электронной почте при поступлении на регистрацию документов по объектам недвижимости. Если вы получили такое сообщение, но документы не подавали — возможно, действуют мошенники.