Отвечает сотрудник пресс-службы Госкомитета РБ по ЧС Андрей ШАПОШНИКОВ

— От таких ситуаций не застрахован никто, и чтобы ребенок не растерялся и смог помочь, к ним следует подготовиться заранее.

Главное — объясните ребенку, что нужно не пугаться, а действовать по четкому алгоритму. От него требуется выполнить всего четыре простых шага:

Громко позвать: «Мама (папа, бабушка)! Ты меня слышишь?» Взять телефон и набрать «112». Звонок пройдет даже с заблокированного экрана! Внятно сказать диспетчеру: «Мне нужна помощь. Взрослому плохо, он не отвечает», назвать адрес, свое имя и возраст, а дальше слушать и делать то, что скажут. Открыть дверь приехавшим врачам или спасателям.

Заранее выучите с ребенком адрес вашего дома, чтобы он знал его наизусть, как стихотворение. Для подстраховки повесьте яркий стикер с адресом и телефонами близких на холодильник.

Играя с ребенком, вместе отработайте «тренировочный звонок» на игрушечном телефоне. Пусть он научится говорить в трубку: «Алло, моей бабушке плохо. Мы живем по адресу…». При этом не забудьте объяснить, что просто так звонить по номеру «112» нельзя, потому что спасатели могут не успеть к другому человеку, которому грозит опасность.

Покажите малышу «безопасных взрослых» — соседей, консьержа, к которым можно подойти, если они рядом.

Настройте кнопку SOS на телефоне или имейте под рукой простой запасной аппарат для таких случаев.

Потренируйтесь сегодня, чтобы быть готовыми завтра. Это не займет много времени, но однажды может спасти самое дорогое — жизнь кого-то из близких.