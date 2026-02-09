0 °С
Пришло время — отдыхай

Могут ли привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудника, который отказывается идти в отпуск по графику? Регина МУХАРРЯМОВА. Стерлитамак.

Альберт ЗАГИРОВ
Отвечает заместитель руководителя Гострудинспекции в РБ Оксана ВАНСКОВА

— Согласно Трудовому кодексу, утвержденный график отпусков обязателен как для работодателей, так и для работников. По большому счету, такая процедура, как подача заявления на отпуск, вообще не предусмотрена — работодатель за две недели просто должен уведомить сотрудника о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

Сотрудник не может отказаться от ухода в отпуск по графику, если не относится к категориям, имеющим право на отпуск в удобное время (это многодетные родители, ветераны боевых действий и некоторые другие), и работодатель не готов поменять дату.

Учитывая, что отпуск — это не только право, но и обязанность работника, привлечь его к дисциплинарной ответственности за отказ использовать отпуск по графику, конечно, можно. Но вот нужно ли это делать?

Как уже было сказано выше, заявления на отпуск, предусмотренный графиком, от работника не требуется. Работодатель издает приказ об отпуске, знакомит с ним работника (если он отказывается, при свидетелях составляется акт), перечисляет отпускные (за три дня до начала отпуска).

Таким образом сотрудник отправляется в законный отпуск. Если он, тем не менее, начнет приходить на работу, ему нужно разъяснить, что зарплату за период отпуска ему не начислят, поскольку за эти дни уже выплачены отпускные.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
