Без загранпаспорта теперь нельзя

Отвечает врио начальника отдела по работе с гражданами РФ УВМ МВД по РБ Алина НУРГАЛЕЕВА

— С 20 января 2026 года дети с 14 лет не смогут выехать из нашей страны за рубеж по свидетельству о рождении. Изменения внесены в Федеральный закон № 114 (от 15.08.1996 г.) «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», чтобы исключить незаконный вывоз из страны несовершеннолетних россиян. В свидетельстве о рождении нет фотографии ребенка, а это усложняет его идентификацию.

Теперь несовершеннолетние граждане России с 14 лет смогут пересекать границу нашей страны только при наличии у них заграничного паспорта. Данное ограничение касается в том числе и таких стран, как Абхазия, Беларусь, Южная Осетия, Казахстан и Киргизия.

Что касается въезда в Россию по свидетельству о рождении, то после 20 января 2026 года оно сохранится только у тех детей, которые выехали по данному документу за рубеж до этой даты. Необходимо учитывать данную информацию при планировании поездок в упомянутые страны и своевременно оформлять детям заграничный паспорт.