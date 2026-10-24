Жизни никто научить не может

Опустив взгляд вниз, разглядываю маленького муравья, который упорно перебирается с травинки на травинку. Но стоит посмотреть вдаль — и в глазах рябит от потрясающего рыже-бордового заката. Чистый воздух, который в эти минуты хочется вдыхать полной грудью, перемешался с запахом спелых яблок. Яблони много лет назад посадил в этом саду мужчина с едва заметными морщинами, которые свойственны его возрасту.

У этого седовласого человека ко мне особое отношение. По образованию инженер, военный офицер, полковник Вениамин Вафич Шаяхметов — мой дедушка. Его общий трудовой стаж — 41 год, из них 27 лет — военный, он ветеран Вооруженных сил России. После службы более десяти лет работал директором Башкирской академии комплексной безопасности предпринимательства при БашГУ. Всегда сдержанный на эмоции, говорят, после моего рождения суровый полковник буквально растаял.

— Ты таблетку выпил? — спрашиваю его.

— С твоей нэнэй попробуй не выпить! Убьет и не посмотрит, что муж, — с привычной долей юмора ответил картэтэй.

— Расскажи, как вы познакомились в студенческие годы, если ты учился в Белоруссии, а она в Уфе?

— Родители-то у меня жили в Уфе. На каникулы приехал к ним, а тут у мамы юбилей. Среди приглашенных была и семья твоей бабушки. Вот тогда-то я ее и увидел... Потом переписываться стали. Редкие свидания были на каникулах… Я предложение ей в письме сделал.

В этот момент на крыльцо дачного дома вышла моя нэнэй. Она поправила непослушную прядь волос и стала отряхивать коврики.

— Зухра, я тебе что написал в письме, где предложил пожениться? — спросил дедушка.

— Точно уже не помню... — отозвалась она, — Писал, что золота мне не обещаешь, но на твоих погонах оно будет.

Нэнэй подсела к нам на скамью.

— А как вы выбрали свои профессии? — спрашиваю я.

— У меня мама болела, я с детства мечтала вылечить ее. Поэтому пошла в медицинский. Жизнь ей, думаю, продлила.

Я верю бабушке, ведь жена офицера Зухра Айратовна Шаяхметова более 30 лет проработала терапевтом в разных медучреждениях страны, последним местом работы стала поликлиника Уфимской больницы № 18.

— А у меня была потрясающая учительница математики в школе... Тамара Михайловна, — с теплотой вспомнил картэтэй. — С виду обычная женщина, но на уроках обретала какое-то невероятное обаяние! Ее саму и ее предмет любили, во всяком случае понимали, все ученики. Я алгебру учил не потому, что надо было, а потому, что было очень интересно. До сих пор все математические науки люблю.

— Ой, а у меня в выпускных классах была учительница литературы Альмира Басыровна, — покачала головой нэнэй. — Одним взглядом испепелить могла. Такая строгая, мне на ее уроках в парту врасти хотелось...

— Вы прожили большую жизнь. Ты руководил академией, а ты спасала людей. А что в жизни самое сложное? Чему вас не смог научить ни один учитель?

Дедушка переглянулся с бабушкой, и на его лице промелькнула мягкая грусть.

— Жизни никто научить не может, — ответил он. — Учитель может дать тебе компас, показать, где север, а где юг. Он может научить отличать правду от вранья. Но идти по этой дороге, спотыкаться, подниматься и принимать решения тебе придется самой. Самое сложное — научиться прощать себе собственные ошибки и оставаться человеком в трудные времена.

— И беречь тех, кто рядом, — добавила нэнэй. — Этому тоже учишься сам.

Солнце окончательно скрылось за горизонтом, мы зашли в дом. Вскоре засвистел чайник, и мы пили ароматный чай из целебных трав. Картэтэй посматривал то на меня, то на нэнэй и улыбался. Когда бабушка поймала его взгляд, он тепло произнес:

— Ты так красиво пьешь чай...

Золото на полковничьих погонах — это повод для гордости. Но настоящее золото, бесценный подарок судьбы — сохранить любовь, которая соединила их сердца почти полвека назад, и остаться молодыми в душе. Ведь возраст — он лишь в нашей голове. Если о нем не думать, его просто нет.