Заплатка на асфальте

Как говорил некий шутник, весной сходит не только снег, но и асфальт. А если серьезно, то нашим дорогам зима действительно дается нелегко. Когда становится тепло, перед глазами предстает нерадостная картина: асфальт покрыт трещинами и колдобинами, которые как ничто другое отравляют жизнь пешеходам и водителям. И совсем не случайно в рейтинге «весенних» жалоб дороги выходят на первое место. На это обратил особое внимание глава республики Радий Хабиров, потребовав активизировать работу в этом направлении.

Система координат для колдобин

На трассу, связывающую магистраль М-7 с селом Красный Яр Уфимского района, мы выехали в пасмурный и довольно холодный день. Возле промзоны Курасково поворачиваем направо, проезжаем деревню Мударисово и в полной мере ощущаем на себе необходимость весеннего ремонта. Дорога после зимы выглядит неважно и прямо-таки вопиет, чтобы на нее обратили внимание.

Через несколько километров видим знаки, предупреждающие о дорожных работах. А метров через пятьдесят перед нами предстают несколько единиц спецтехники и рабочие, занимающиеся ямочным ремонтом.

Оставив машину на обочине, заходим за столбики, огораживающие половину проезжей части, где идут работы, и обращаемся к дорожному мастеру Уфимского ДРСУ компании «Башкиравтодор» Роману Гусеву.

— Наша бригада производит ямочный ремонт, устраняя дефекты дорожного покрытия. Участок, где образовалась яма, фрезеруем, прогреваем поверхность и укладываем холодный асфальт, после чего укатываем катком, — поясняет он. — Сколько километров проходим за день? По-разному бывает, в зависимости от количества ям: где-то она одна на километр, а где-то их много. Но, как правило, дороги после зимы разбиты.

С утра бригада, в которую входят шесть человек, работала на трассе Дема — Затон, а после обеда переместилась на дорогу, ведущую в Красный Яр. Но в целом в ведении ДРСУ все дороги в границах Уфимского района.

КСТАТИ

Программу СКПДИ в республике используют с 2019 года. Она позволяет фиксировать и оцифровывать ямы на дорогах, а затем контролировать их устранение. Каждому дефекту присваивается номер, указывается его местоположение и параметры, прикладывается фото. По завершении ремонта в систему направляется фотоотчет. Всего за четыре года работы в системе было зафиксировано 326 тысяч ям.

— Когда работаем на одной дороге, это проще. А если меняем дислокацию, то это процесс трудоемкий и долгий. Надо всю технику перегонять, а для этого требуется время, — отмечает Роман Гусев.

Поясним здесь же, что ямы на дорогах сначала оцифровывают: уточняют координаты, замеряют параметры и вводят в специальную программу — СКПДИ (система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры). Потом уже на этих участках производятся работы. Ямочный ремонт начинают делать, как только сходит снег.

Тем временем на наших глазах на дороге говорит «прощай» очередная яма, и на ее месте появляется аккуратная заплатка правильной формы. Теперь водители по этому месту могут ехать спокойно, не опасаясь влететь в колдобину.

— Мы устраняем только глубокие ямы, мелкие трещины в расчет не берем, ведь сразу все не сделаешь, — добавляет еще один член бригады, мастер Владимир Гончаров. — Сейчас здесь работу завершим, развернемся и будем фрезеровать участок на другой половине проезжей части, где тоже образовались большие дефекты.

— Бытует мнение, что ямочный ремонт не особо нужен, ведь он не заменяет капитальный. Вы что по этому поводу думаете? — задаем еще один вопрос Роману Гусеву.

— Ямочный ремонт, конечно, нужен — он помогает восстановить дорогу, ведь асфальт на нее сразу не положишь. Сейчас, после проведенных работ, дорога стала нормальной, а иначе водителям пришлось бы туго, — отвечает он.

Добавим, что с холодным асфальтом дорожники работают до того момента, пока не запустят асфальтобетонные заводы. Это происходит, как правило, в начале апреля.

Успеть в срок

С начала года на региональных и межмуниципальных дорогах с применением холодного асфальта уже устранили 2509 ям, а всего за этот период было выявлено и оцифровано 5092 дефекта, сообщили в пресс-службе минтранса.

— Ямочный ремонт на дорогах Башкортостана ведется круглогодично для обеспечения безопасного дорожного движения, — пояснил министр транспорта Александр Клебанов. — Зимой для ремонта используется холодная асфальтобетонная смесь, а в теплое время года — горячий асфальт.

Потепление уже не за горами. Для проведения ямочного ремонта с применением горячих асфальтобетонных смесей компания «Башкиравтодор» заготовила 320 тысяч тонн щебня различных фракций и 5,8 тысячи тонн битума. Этого на нынешний год должно хватить.

Всего на ремонт и содержание региональных и межмуниципальных дорог в этом году направят 4 млрд 215 млн рублей. Средства будут потрачены в том числе на ямочный ремонт, благоустройство и поддержание дорог в удовлетворительном состоянии.

Что касается оцифровки дефектов дорожного покрытия, то завершить эту работу в республике планируется до 15 мая, а устранить сами ямы — до 15 июня.

МЕЖДУ ТЕМ

Как сообщил вчера на оперативном совещании в правительстве министр транспорта Александр Клебанов, в республике на неделю раньше обычного запущены первые два асфальтобетонных завода — Кармаскалинского и Стерлитамакского ДРСУ.

Пока идет корректировка и настройка оборудования, после чего они начнут производить полноценную асфальтобетонную смесь. Планируется, что все 27 асфальтобетонных заводов заработают в начале апреля.

По словам и. о. министра ЖКХ Ирины Головановой, на сегодня проинспектировано 2054 участка дворов и проездов, это 22 процента от их общего количества.

Выявлен 401 дефект, из них 19 дефектов устранено. Работа начата в шести муниципалитетах: в Уфе, Стерлитамаке, Ишимбае, Караидельском, Миякинском и Уфимском районах.

В остальных городах и районах приступить к работам мешает снег. Всего в нынешнем году планируется устранить дефекты на площади 41 тыс. квадратных метров.

— Пока я не очень рад вашей работе. У вас один аргумент: асфальтовые заводы мы не можем запустить, потому что это неправильно.

Но существует масса всевозможной техники, которая сама подогревает, готовит смесь для ямочного ремонта, — отметил в заключение глава республики Радий Хабиров, пообещав всем причастным к делу разнос на «дорожном часе».