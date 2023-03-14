Лишний вес? Плати штраф

С января Ространснадзор получил право рассматривать дела о нарушении правил движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, зафиксированных работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами.

На сегодня в Башкирии установлено 13 автоматических постов весогабаритного контроля. Но, по словам главы республики Радия Хабирова, этого явно недостаточно. А потому их число будет увеличиваться. В частности, еще три поста появятся в Зауралье.

— Водители должны понимать: «Техас» в этой части заканчивается! Историю с разбиванием наших дорог пора завершать, — отметил он на еженедельном оперативном совещании в правительстве РБ.

Перегруз — одна из причин разрушения дорожного полотна. А автоматические посты расположены так, чтобы их нельзя было объехать. Их уникальность в том, что они могут автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства прямо на ходу, притормаживать или полностью останавливаться водителю не нужно. Новое оборудование также способно определять скорость движения машины и осуществлять фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного движения. Создание такой системы позволяет в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные машины. А значит, обеспечить сохранность автомобильных дорог, снизить затраты на их эксплуатацию и содержание, повысить уровень безопасности для всех участников движения, сократить число дорожно-транспортных происшествий.

— Алгоритм действий следующий. Вначале информация о проезде транспорта, вес и габариты которого превышают допустимые значения, поступает в ГКУ РБ «Центр организации дорожного движения». Здесь полученные данные обрабатываются, проверяется наличие специального разрешения на движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, — рассказал замначальника МТУ Ространснадзора по ПФО Сергей Мережко. — Затем сотрудники Центра оформляют и подписывают акт о допущенных превышениях весогабаритных параметров, который по защищенному каналу связи в электронном виде передается сотрудникам Ространснадзора.

Получив подписанные акты, государственные транспортные инспекторы идентифицируют транспортное средство по регистрационному знаку, устанавливают собственника, квалифицируют нарушение по КоАП и выносят постановление по делу.

Далее через специальную программу Почты России постановления с материалами направляются нарушителям через портал госуслуг в личные кабинеты либо на бумажном носителе по почтовому адресу. Заплатив штраф в

20-дневный срок, нарушитель имеет право на 50-процентную скидку. Если он откажется платить, через 60 дней материалы направляются в органы Федеральной службы судебных приставов. С 1 января нынешнего года в Башкирии вынесено 468 постановлений по делам о подобных правонарушениях на общую сумму 135 млн рублей. С учетом 50-процентной скидки произведена оплата 114 постановлений на сумму 16 млн 250 тыс. рублей.