Право руля

Каждый день мы слышим сообщения об автомобильных авариях. Обычно в сводки новостей попадают ДТП с пострадавшими, а сотни происшествий, в которых, к счастью, никто не травмировался, а пострадали лишь средства передвижения и личное самолюбие, остаются за кадром общественного внимания. После некоторого затишья во время пандемии жители республики вновь потянулись в автошколы — впервые нынче получили водительские удостоверения больше 8100 человек, на 400 больше, чем в предыдущем году. Как же часто виновниками ДТП становятся именно начинающие водители и можно ли считать дорожные аварии следствием их плохого обучения? Ответы на эти вопросы вместе с экспертами искал корреспондент «Республики Башкортостан».

Права человека

Пешеходов любят далеко не все. Хотя, скажем прямо, каждый второй из них держит в кармане водительское удостоверение, не имея собственного авто. Ведь сдать на права — это некий социальный маркер полноценного гражданина, пусть даже он решил для себя никогда не садиться за руль. Армия потенциальных автовладельцев в стране ежегодно увеличивается на полтора миллиона человек! Прямой вопрос, а хорошо ли этот огромный отряд новичков подготовлен к управлению авто в условиях сумасшедшего дорожного трафика, всегда вызывает жаркие споры.

По данным российской ГИБДД, только каждый четвертый ученик автошколы сдает весь экзамен на права с первого раза. Та же статистика говорит о том, что каждый год происходит до 10 тысяч ДТП по вине начинающих водителей. Но посмотрим с другой стороны — это всего-навсего около 7 процентов от всех аварий на дорогах. Главные же виновники большинства ДТП — опытные водители со стажем больше 15 лет.

— За прошлый год по республике 147 начинающих водителей совершили ДТП, где в различной степени пострадали люди. Двенадцать человек, недавно прошедшие обучение и успешно сдавшие экзамены, погибли в авариях. Процент, прямо скажем, незначительный. И не так уж сильно влияет на республиканскую статистику аварийности. Но в любом случае любые жертвы ДТП ранят сердце, — рассказал «Республике Башкортостан» начальник МРЭО ГИБДД МВД по Башкирии Сергей Ломов.

Исследования прямо говорят, что, как правило, неопытный водитель управляет машиной более внимательно и осторожно, в то время как «матерые водилы» чаще лихачат, могут превышать скорость или совершать опасные маневры на встречке или на перекрестке. С другой стороны, ни уход западных автопроизводителей с российского рынка, ни ужесточение правил дорожного движения и введение новых штрафов число желающих получить водительские удостоверения не снизили.

— Количество автошкол практически не менялось за последние годы — их в Башкирии 173, четверть из которых — в Уфе. В 2023-м их стало меньше, но буквально на три-пять. Скорее всего это отклик на более плотные профилактические мероприятия с нашей стороны совместно с минобрнауки и прокуратурой. Не все автошколы вовремя реагируют на требования соответствовать нормам материально-технического обеспечения учебного процесса. И — на какое-то время вылетают из реестра лицензированных, — продолжает Сергей Ломов.

Словом, следите за логикой: какими бы ни были виновники ДТП, права выдаются тем, кто сумел сдать экзамен, одинаковый для всех.

— Почти два года прошло, как повсеместно изменился регламент сдачи практического экзамена. Упор перенесен на городскую среду. Гражданина после теоретического экзамена вывозим на дорогу. По-моему, автодром как таковой дает ложное чувство безопасности — в реальности водителю всегда приходится учитывать массу разных факторов. И освоение практических навыков очень сильно влияет на ученика, — Сергей Ломов на миг задумывается, как бы размышляя, не поменялись ли местами причина со следствием. — В январе у нас 2,2 тысячи кандидатов сдавали экзамены — с первого раза справились 78 человек, по факту 3,5 процента. Мы анализировали массу факторов, но, скорее всего, большинство просто забрасывают обучение после поступления в автошколу, надеясь на авось, либо мешают какие-то жизненные обстоятельства. Потом ведь все равно ходят, пересдают и получают заветные права. Ну и нельзя исключить недостаточный уровень обучения в автошколах, работаем с минобрнауки над проверками.

Дорожная экономика

Автошколы — пример естест­венного выживания в рыночной среде. Бороться за клиента им приходится одним инструментом — репутацией. Потому что, откроем кандидатам военную тайну, потратите на обучение вождению и правилам вы примерно одинаковые деньги — что в «элитной автоакадемии», что в небольшой районной автошколе. Весь капитал — именно и только в вашей голове.

— Что касается военных автомобилей, то они у нас добротные. Хватает и количества, и качества. Из легковых автомобилей успели одну машину обновить в прошлом году. Заказали сразу с завода полностью оборудованную. Так что с техникой проблем нет. Со спросом тоже. Радует, что он после затишья стал расти, — приоткрывает секреты образовательной кухни директор Октябрьской автошколы ДОСААФ Айрат Сагдиев.

Обычные курсанты взяли паузу на обучение в первой половине прошлого года, но это понятно: люди присматривались к своим возможностям на фоне завершающейся пандемии, роста цен на авто и запчасти во время санкций.

— Мы порядка двух десятков человек каждый год обучаем вождению тяжелой техники, — продолжает Сагдиев. — Тем более что большинство потом будут работать на Севере, а там, как мне рассказал практикант-курсант, водители с категорией С получают до 200 тысяч в месяц. Так что поток желающих обу­чаться у нас стабильный. Кого больше на курсах? В том году летом почему-то девушек было намного больше. Не знаю, не берусь судить, от чего это зависит. Сейчас пятьдесят на пятьдесят.

— Согласны ли вы с тем, что в ДТП чаще попадают или провоцируют аварии те, у кого маленький стаж вождения или они были халтурно обучены?

— Совершенно и однозначно нет. В обучении приняты стандарты, регламенты и программа. Только тот, кто овладел теорией и практикой, сдает экзамен, иначе госавтоинспекция не выдаст права. Значит, минимально необходимые навыки человек приобрел и признан государством имеющим право на управление ТС. В природе ДТП ведущий — человеческий фактор, психологические качества каждого конкретного водителя. Авария происходит тогда, когда он почувствовал себя супергероем, переоценил силы, скорость реакции, — рассуждает Айрат Сагдиев и ненароком касается весьма болезненного для всех автошкол вопроса. — Положенного по программе практического минимума в 56 часов вполне достаточно даже для новичка. Насыщать практику часами до полугода все равно что давать курсантам специальное образование. И потом — это так сильно повлияет на стоимость обучения, что люди сто раз подумают, надо ли вообще идти в автошколы, а наша рентабельность сведется к абсолютному нулю.

Вождение — это маленькая жизнь

Сегодня в России порядка семи тысяч автошкол. Главный спор вокруг программ обучения в них если и существует, то лишь по вопросам, сколько будущий водитель должен проводить за партой, как привить ему навыки управления автомобилем в городе и на учебной площадке. Минпросвещения постановило уделять больше внимания урокам управления в реальных городских условиях.

Как предположили опрошенные «Республикой Башкортостан» эксперты, услуги автошкол в стране будут в обозримом будущем развиваться по западному образцу, когда в центре обу­чения навыкам вождения царит фигура инструктора.

— Важное значение имеет не бренд школы, а фамилия конкретного инструктора. По нему судят о качестве подготовки. Ученик выбирает не столько автошколу, сколько инструктора, — сообщил нам один из директоров уфимских автошкол.

И точно. Система подготовки водителей стала похожа на нынешнюю российскую медицину, где доктора выбирают по отзывам и рекомендациям. Беглый взгляд на рейтинги автошкол, которыми наверняка руководствуются и потенциальные курсанты, показывает, что именно благодарности или негативные отзывы в адрес инструкторов и формируют привлекательность и популярность учебного заведения. Получается, именно от качества «рулевого педагога» зависит в конечном итоге качество подготовки, а следовательно, безопасность движения.

— Стоит особенно внимательно относиться к возможному появлению в прайс-листе скрытых наценок, которые раньше не заявлялись. В условиях роста цен на бензин и автомобили автошколы все обучение дробят на набор услуг, начинают крутить и со сроками обучения, чтобы не так был заметен скачок цен. Имейте в виду, что при выборе школы сразу надо задавать вопросы: сколько реально часов я проведу за рулем за объявленную цену, нужно ли докупать часы, чтобы сдать экзамен. Бывает, когда после привлекательного анонса, допустим, в 15 тысяч рублей, «вдруг» выясняется, что надо еще добавить за бензин, оборудованное авто, каждую попытку сдачи экзамена. С этим встречается каждый второй претендент, — преду­предил нас один из практикующих инструкторов муниципальной автошколы. — Нередко от девчат я слышу жалобы: мой инструктор кричит, боюсь запутаться в педалях, боюсь пешеходов. А страх парализует мозг. Вождение — это маленькая жизнь, автошкола — ее репетиция.

И еще есть некоторые моменты, которые в ближайшее время могут повлиять на поток курсантов автошкол. Кроме цены за право управлять автомобилем, выросшей за последние пять-шесть лет вдвое, в голове придется держать кучу правил и нововведений ПДД. А штрафы и так немаленькие, так что, поверьте практикам, редкая автоптица за год долетает до другого берега без пары-тройки административных квитанций. Взять, к примеру, нововведение этого года — за мусор, выброшенный в неположенном месте из авто, придется ответить.

Я, как и многие соотечественники, получал права тридцать лет назад, что называется, впрок. Машина появилась спустя четыре года после того, как заветный пластик ВУ уже слегка затерся в бумажнике. Но перед дорогой я еще месяц каждый день упражнялся с инструктором, обновляя и укрепляя навыки. Так что если человек хочет чувствовать себя за рулем уверенно, ему, помимо стандартного обучения в автошколе, стоит задуматься о том, чтобы взять «подкатки» — дополнительные уроки у частных инструкторов. Средняя цена в Уфе за такую практику этой весной составит тысячу рублей за полтора часа.

Курсом рубля

Средняя стоимость обучения в уфимских автошколах составляет 25 — 35 тысяч рублей. Она зависит от расположения учреждения и ценовой политики компании. На стоимость влияет техническое состояние автопарка и учебная программа. В небольших городах республики услуга стоит меньше, поэтому можно сэкономить до пяти и даже 10 тысяч рублей. Так или иначе год от года она подрастает примерно на десять процентов. К слову, в Москве или Санкт-Петербурге средняя цена курса автошколы колеблется на отметке в 40 тысяч рублей.