Доехать до Нового года

Каждый год, ближе к концу декабря, индекс пробок на дорогах Уфы достигает максимума — вплоть до десяти баллов. Две главные тому причины — сужение проезжей части из-за неубранного вовремя снега и массовый предновогодний шопинг, когда люди штурмуют торговые центры и рынки, а кто-то в последние дни перед праздником пытается доделать дела, скопившиеся за год. Эти факторы абсолютно предсказуемы, но, увы, предотвратить их еще ни разу не удавалось. Обратимся к некоторым цифрам прошлых лет: 23 декабря 2021 года — Уфу сковали 9-балльные пробки; 29 декабря 2020-го — заторы на дорогах составили 8 баллов и так далее.

Автомобилисты недовольны

Неужели в этот раз будет так же? Давайте разбираться.

Андрей Кошкин живет в Черниковке, работает на проспекте Октября. Раз в неделю он ездит за покупками в какой-нибудь гипермаркет в Сипайлово или на улицу Рубежную.

— Я уже научен горьким опытом стояния в пробках по вечерам в будние дни, поэтому затариваюсь преимущественно по выходным, стараюсь выезжать как можно раньше, — говорит Андрей. — Но не я один такой умный — даже утром на парковке гипермаркета едва можно найти место. Хотя дорога относительно свободная. Недавно, будучи в отпуске, решил съездить за покупками в рабочие часы буднего дня. Но немного не рассчитал и возвращался домой, из Сипайлово в Черниковку, уже ближе к шести часам вечера. Мало того что попал в пробку, так еще и освещение на дороге было очень плохое, и шел снег. Я не заметил, как наехал на бордюр. Одно сплошное разочарование.

В свою очередь, уфимка Татьяна Горбунова нашла свой способ минимизировать риск попадания в затор. Она живет в поселке 8 Марта и предпочитает делать покупки по соседству с домом.

— Раньше я ездила в «Ашан», и каждый раз это было жутким испытанием, — рассказала Татьяна. — А однажды, это было как раз в декабре, в магазине сработала пожарная сигнализация. Представьте, вокруг огромная толпа — и все бегут к выходу. К счастью, тревога была ложной, все обошлось. Но с тех пор не езжу ни в какие гипермаркеты.

Однако наша собеседница бывает по делам в центре города, и эта необходимость часто приходится на час пик.

— Застреваю обычно на проспекте Октября, а также на улице Зорге и на Затонском кольце, — говорит Горбунова. — А на мосту пробка уже рассасывается.

— Живем в двух шагах от «Ленты», — вторит ей пенсионерка баба Валя, — так мой сосед всей семьей в гипермаркет на машине ездит. Смотрю и удивляюсь, неужели нельзя пешком туда сходить, два взрослых сына пакеты не донесут? Зато накануне праздника все улицы вокруг «Ленты» и парковка машинами забиты, яблоку негде упасть…

Что говорят коммунальщики

Александр Никулин работает водителем погрузчика «Амкодор», в его обязанности входит уборка снега с проезжей части. И он отлично знает: предпраздничная пробка — это общая головная боль и водителей, и дорожников.

— Сейчас в основном приходится очищать лед с дорог, — говорит он. — Трудно, но выполнимо, правда, на морозе лопаются шланги, и масло густеет. Часто проблему создают стоящие на обочине машины — на Телецентре, около Красинского рынка, на улицах Ленина и Карла Маркса. Приходится вызванивать хозяина, благо все оставляют номера на лобовом стекле. Но народ относится с пониманием — приходят, освобождают место. Впрочем, я уже привык — в декабре всегда так бывает.

На технику надейся, но…

Между тем в администрации Уфы нам сообщили, что в эти дни на улицах города работает 447 единиц коммунальной техники, в прошлом году работало 403 единицы.

Кроме того, дополнительно имеется возможность привлечь технику сторонних организаций — более 100 единиц в сутки. Очистка улично-дорожной сети ведется круглосуточно.

«В прошлом году серьезных новогодних пробок не наблюдалось, — сообщает пресс-служба башкирской столицы. — При отсутствии аномальных погодных условий, надеемся, что в этом году серьезных заторов также не будет».

В мэрии отметили, что не планируется в этом году перекрывать дороги в связи с ремонтом или праздничными мероприятиями. По крайней мере, на момент получения ответа на наш запрос, 19 декабря, такая информация отсутствовала.

Тем не менее в городской администрации не исключают, что пробок уфимцам не избежать:

«Судя по предыдущим годам, пик пробок в новогодние праздники в Уфе обычно возникает с 25 по 30 декабря по причине увеличения трафика. Обычно это происходит на участках рядом с крупными торговыми центрами, площадками ярмарок, так как горожане передвигаются больше обычного. Кроме этого, затруднения движения могут возникнуть на выездных магистралях. Чаще всего заторовые ситуации возникают в историческом центре Уфы — на улицах Цюрупы, Пушкина, Заки Валиди, а также в Сипайлово — на улице Маршала Жукова, в Инорсе — на улице Сельской Богородской, в Зеленой Роще — на улицах Менделеева, Степана Кувыкина».

Чтобы избежать потери времени и нервотрепки в праздничные дни, гражданам рекомендуется пользоваться общественным транспортом, а в случае передвижения на автомобиле — заранее планировать свой маршрут.

И все же, главной причиной пробок на дорогах и скопления людей в общественных местах можно назвать привычку откладывать все на последний момент — на конец года.

— Многие мои знакомые жалуются — перед Новым годом в торговых центрах не протолкнуться, да и доехать до них трудно, — говорит народная артистка РБ Флюра Кильдиярова. — А как иначе, если откладывать на последние дни? Я, например, подарки и продукты долгого хранения покупаю заранее, гуся тоже заранее заказываю. А вечером перед самым Новым годом по дороге в загородный дом заезжаю в «Монетку» — там все есть и народу мало. Так что, если все грамотно планировать, то и проблем не будет.

А снег идёт…

Согласно прогнозу Гисметео, в последние дни уходящего года снегопад будет усиливаться. Пиковые значения ожидаются в пятницу, 23 декабря — в этот день высота выпавшего снега составит 10,4 см, и в четверг, 29 декабря — 6,6 см. А именно по пятницам, тем более перед Новым годом, в торговых центрах всегда бывает наибольший наплыв покупателей.

Еще осенью глава Башкирии Радий Хабиров поставил задачу — «не проиграть битву со снегом», попросив уделить особое внимание Уфе. На оперативном совещании руководитель региона вернулся к этому вопросу:

— Обращаюсь к главам муниципалитетов, министрам ЖКХ и транспорта. Погодные условия непростые — и снегопад, и гололед, и ледяные дожди. Работайте в том режиме, в котором вы должны работать. Я буду очень строго с вас требовать. Задача простая — не ждать погоды, обеспечить транспортную доступность.