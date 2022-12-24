В связи с интернетом

На первом этапе федерального проекта в сфере цифровизации республика «наголосовала» мобилизацию 130 малочисленных населенных пунктов, и интернетизация там, хоть и с опозданием, но завершится к весне 2023 года. А при перезапуске национальной программы жители Башкирии были столь активны, что сумели обеспечить самую большую в масштабах России долю деревенской мобилизации и стали абсолютными чемпионами по числу заявок: наш — каждый десятый из 900 тысяч голосов россиян.

Об этом рассказал «Республике Башкортостан» министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин, подводя итоги «цифрового» года в регионе. Тройка голосовавших лидеров выглядит так: деревни Акташево из Хайбуллинского, Искужино из Абзелиловского и Урал из Баймакского районов. Глава регионального минцифры также сообщил о цифровизации образовательной среды в Башкирии — в 98 школах завершено создание внутришкольной сетевой интернет-инфраструктуры. К сожалению, планы завершить эту работу во всех школах республики уже в 2022 году пришлось поставить на паузу по причине неопределенности с внешними поставками телекоммуникационного оборудования в страну.

Точно так же остается под вопросом быстрое обеспечение сотовой связью ранее «глухих» участков автодорог Уфа — Белорецк, Мишкино — Караидель и Стерлитамак — Белорецк. В этом году правительство региона сумело выполнить поручение «покрыть» мобильной связью трассу Сибай — Акъяр. С новыми планами, видимо, придется погодить.

Серьезно продвинулось минцифры в части перевода в электронный вид государственных и региональных услуг, предоставляемых ведомствами гражданам.

Добавив в 2022-м на единый и региональный порталы гос­услуг еще 50, минцифры таким образом перевело уже больше ста востребованных и социально значимых услуг в цифровое решение. О том, что жители республики такую возможность господдержки очень ценят, говорит тот факт, что к концу года число владельцев учетной записи на портале госуслуг из Башкирии выросло на треть и превысило 2,7 миллиона (сравните с численностью населения РБ).

Отдельно Геннадий Разумикин рассказал о развитии инвестиционного портала региона INVESTRB.RU, назвав его единой витриной электронных сервисов для решения вопросов бизнес-аудитории и инвесторов внутри и извне.