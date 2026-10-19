«Точки доступа» мозг отключает, если на них нет спроса

Одно из наблюдений касалось потери памяти у пожилых пациентов. Изучение связей в организме заставило Бехтереву сделать вывод, что проблема не в том, что отмирают нейроны головного мозга, а в том, что они не получают нужного питания — энергии и кислорода, который в пункты назначения доставляет кровь. Проанализировав состояние тела, Наталья Петровна пришла к выводу, что большую роль здесь играет замедление из-за недостатка тепла в некоторых органах. То есть если у человека не задействованы важные для здоровья энергетические центры, то мозг отключает их вроде как за ненадобностью.

У обращавшихся к ней пациентов Бехтерева измеряла температуру в определенных точках организма и отмечала, что у людей, имевших, например, проблемы с памятью, градусы в связанных с мозгом точках тела были значительно ниже нормы, то есть они практически не участвовали в энергообмене. И если больной следовал данной доктором инструкции, то утраченные было функции памяти возвращались на круги своя и жизнь снова обретала прежние краски. По большому счету, достаточно было постоять утром тридцать секунд под теплым душем и помассажировать круговыми движениями определенные проекции энергетических центров на теле, чтобы запустить механизм восстановления организма. Главным условием была регулярность. По полминуты на массаж жизненно важных точек плюс по полторы на паховые зоны — все процедуры занимали всего несколько минут в утренние часы.

ТОЧКИ ЗДОРОВЬЯ

— Центр ладоней. Для начала, проснувшись утром, нужно сделать тридцать хлопков, затем прогреть под душем струей теплой воды центр ладоней и промассажировать их круговыми движениями.

— Необходимо делать дренаж лимфатических узлов под коленями с помощью массажа и стимуляции теплой водой. В итоге уйдет тяжесть в ногах, исчезнут отеки, перестанут болеть колени.

— Паховая зона. Здесь необходимо делать легкие поглаживания снизу вверх вдоль этих самых зон и щадящий массаж. Такие манипуляции помогут избавиться от многих проблем, в том числе и с предстательной железой.

— Шея и затылочная часть головы не менее других органов нуждаются в проработке и прогревании теплой водой.

— Солнечное сплетение. Мало кто догадывается, что стимуляция данной области нашего тела вернет здоровый сон и порадует положительными эмоциями.