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Страна советов
18 Октября , 17:15

Организм очистится от мусора и токсинов за короткий срок

Каждое утро женщина еле отрывала голову от подушки. Вес рос с каждым днем, ноги из-за отеков к вечеру наливались свинцом, а кожа приобретала все более тусклый и землистый вид. Врачи разводили руками и ссылались на возраст, мол, что вы хотите — происходит возрастное замедление обмена веществ.

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Артур СМОЛОВАртур СМОЛОВ
Фото:Артур СМОЛОВ

Помог пожилой доктор советской закалки. Он отодвинул коробку с лекарствами, которые успели выписать пациентке другие врачи. «Все это не поможет, — сказал умудренный жизненным и врачебным опытом доктор. — Ваш кишечник и печень забиты липкими отложениями, метаболизм буквально спит (заметьте — не от возраста!) под слоем этих скоплений. Нам нужна жесткая щелочная «щетка», которая выметет мусор, выжжет патогены и выведет токсины наружу без стресса для организма». Спасением для больной стал назначенный опытным доктором мощнейший природный комплекс из красного лука и натурального меда.

Лечебное средство

Для его приготовления нужно взять крупную красную луковицу (именно красную — в ней много кверцетина, который сжигает жир), пропустить ее через мясорубку или измельчить с помощью блендера до состояния кашицы. Затем смешать с двумя столовыми ложками жидкого меда, переложить в стеклянную емкость и дать настояться в теплом месте в течение трех часов. За это время мед вытянет из лука агрессивную горечь, оставив только целебные фитонциды и жиросжигающие ферменты. Следует принимать приготовленную луково-медовую смесь утром натощак за 30-40 минут до завтрака строго по одной столовой ложке за один раз. И обязательно запивать ее одним полным стаканом теплой воды (около 40 градусов), чтобы смыть растворенную слизь и запустить перистальтику. Учтите, что данное лечебное средство обладает колоссальным дренажным эффектом, поэтому принимать ее следует без опаски оказаться в ближайшее время в пути. Курс употребления лука с медом длится ровно семь дней подряд. За это время произойдет мощное очищение организма, и в частности желудочно-кишечного тракта.

Автор:Таслима НИЗАМОВА
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