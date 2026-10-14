Здоровье в чайной чашке

Полезными свойствами трав она начала интересоваться давно, собирала их для себя, дарила родственникам, живущим в городах.

Но три года назад, когда у нее появилось чуть больше свободного времени, она серьезно занялась фитооздоровлением.

Наша башкирская земля отличается разнотравьем. С ранней весны и до поздней осени Илира Нурисламовна собирает полезные травы и изготавливает ферментированные чаи. Знает полезные свойства каждого растения. К примеру, иван-чай (кипрей) обладает противовоспалительным, спазмолитическим и успокаивающим действием, помогает при заболеваниях ЖКТ. Липа оказывает потогонное, противовоспалительное и мягкое седативное действие. Чабрец (тимьян) обладает антимикробными свойствами, помогает при простуде и упадке сил. Календула оказывает противовоспалительное, антисептическое и спазмолитическое действие. У каждого растения свои время для сбора и правила заготовки.

На одну из осенних ярмарок она привезла ферментированные иван-чай и землянику, пастилу с разными вкусами, варенье из сосновых шишек, сосновую пыльцу.

— Сосна цветет три дня, и за это время нужно успеть собрать пыльцу, — отмечает Илира Нурисламовна.

Огромное внимание она уделяет оформлению своей продукции. Все чаи упакованы в эстетичные коробочки. Также Сафиуллина разработала собственный сайт, куда выкладывает информацию о продукции, ее ассортимент. Такое занятие Илире Нурисламовне по душе, оно дает возможность общаться с природой, изучать флору родного Ермекеевского района. Полученными знаниями она с удовольствием делится с окружающими.

Ермекеевский район.