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Страна советов
13 Октября , 17:15

Над своим здоровьем надо трудиться с молодых лет

Автор книги «Молодость в старости» врач-психиатр Лидия Богданович прожила без малого 90 лет и прекрасно знала, что важно сказать своим читателям. Главный совет был простым: каждое утро уделяйте себе немного времени, и вы не станете немощными стариками.

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Раиф БАДЫКОВРаиф БАДЫКОВ
Фото:Раиф БАДЫКОВ

Удивительная вещь: люди панически боятся старости, но порой палец о палец не ударят для того, чтобы задвинуть ее в самый дальний угол. Часы напролет проводят за компьютером, питаются как попало, двигаются минимально, а затем удивляются, что уже к пятидесяти годам у них начинают ныть суставы, появляется лишний вес, а хроническая усталость становится постоянным спутником жизни. Молодые, энергичные представители общества убеждены, что старость еще далеко, но стоит им пересечь сорокалетний рубеж, как обнаруживается, что подъем по утрам дается с трудом, а пара этажей пешком вызывает одышку.

Но есть и другие примеры. Человек, разменявший девятый десяток лет, порой двигается быстрее тридцатилетних, не сидит на месте, и планов у него всегда громадье.

Именно такой была выдающийся врач-психиатр и пропагандист здорового образа жизни, прожившая долгую, насыщенную жизнь, Лидия Анатольевна Богданович. Она не просто писала книги о здоровье и психологии, а своим собственным примером доказывала, что здоровое долголетие формируется ежедневными привычками и немощная старость — вовсе не приговор. Стоит прислушаться к ее простым советам, некоторые из которых мы предлагаем вашему вниманию.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

— Доктор говорила: «Никогда не останавливайся. Ничего не откладывай на будущее, живи сейчас». Человек начинает стареть, когда перестает учиться новому. Мозг сохраняет нейропластичность даже в преклонном возрасте, но ему нужны задачи и стимулы.
— Важно двигаться. Без нагрузки мышцы атрофируются, суставы теряют подвижность, сердце слабеет. Стоит хотя бы час в день уделять телу — и оно ответит здоровьем на долгие годы.
— Среди обязательного утром — благодарность за новый день, пятнадцатиминутная гимнастика, контрастный душ и завтрак с белком и клетчаткой. Все просто, но невероятно эффективно.
— Доктор считала, что одиночество разрушает человека быстрее любых болезней, и любила повторять: «Общение — это социальный иммунитет и кислород для мозга и души». Современные исследования подтверждают: люди с активной жизненной позицией вдвое чаще сохраняют здоровье до глубокой старости.
— Лидия Анатольевна не сомневалась, что природа лечит. Даже короткая поездка за город помогает перезапустить внутренние ресурсы. А еще советовала: «Кто хочет жить долго, пусть ест медленно». Она утверждала: характер формируется ежедневной работой. Если нет времени — начните с десяти минут, если нет сил — выполняйте легкие упражнения. Никогда не поздно взяться за себя. Одна из ее учениц, например, впервые пришла в зал в 68 лет, а к 73 годам выглядела моложе своих дочерей.

Автор:Тимур АМИРХАНОВ
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