На девятом десятке жизнь порой только начинается

Детей у женщины не было, поэтому племянница взяла на себя заботы о близкой родственнице, сломавшей незадолго до переезда к своей спасительнице шейку бедра. Все бы хорошо, но в какой-то момент опекунше понадобилось уехать на месяц по рабочим делам. И ничего не оставалось, как определить беспомощную в бытовом плане тетю в дом престарелых. За этот поступок некоторые знакомые осудили подругу рассказчицы. Но когда женщина вернулась из командировки и пришла забирать восьмидесятисемилетнюю тетушку, та наотрез отказалась покидать свое временное убежище. У нее там, видите ли, завязался роман. Дедушка оказался немного постарше нашей героини, но кавалером был еще хоть куда. Право ухаживать за тетей он отстоял в шахматном сражении с таким же дедом, которого просто огрел в итоге шахматной доской. Да и тетя долго не раздумывала — сделала выбор в пользу горячего поклонника. Теперь они считали себя парой и требовали у администрации зарегистрировать брак. Племяннице тетя наказала принести ей помаду и капроновые чулки. Сказала при этом, что впервые почувствовала себя настоящей женщиной, поскольку за нее теперь стали драться мужчины. Добавлю ко всему прочему, что по дому престарелых по причине инвалидности тетушка передвигалась в коляске, а бабушки, у которых не было кавалеров, говорили ей вслед все, что думали о таких особах…