Невысказанные обиды на родителей могут сказаться на поведении детей

Ответ на подобную жизненную ситуацию нашелся у известного психолога Сергея Лазарева. Приведу некоторые его мысли по поводу.

В современной популярной психологии стало модно называть родителей токсичными. Пациентам советуют выстраивать железобетонные границы, сокращать общение до сухих дежурных фраз или вовсе обрывать все контакты во имя личного комфорта. Но наступает ли долгожданный покой?

Чаще всего — нет. За внешней стеной отчуждения продолжают тлеть невысказанные претензии, а в глубине души поселяются гнетущая пустота и глухая тревога. Желание отгородиться от травмировавшего душу мира абсолютно понятно. Очень трудно пробудить любовь там, где остались лишь негативные воспоминания. Но такой путь не ведет к исцелению. Важно суметь оттолкнуться от осуждения, разобраться в сути пройденного семейного урока и снять наконец тяжелый панцирь обиды с души. Следует постараться заменить осуждение на спокойное сострадание к непростой, а порой и нелегкой судьбе своих родителей. Задайте себе честный вопрос: чего в вашем отношении к родителям сегодня больше — скрытого желания судить их за несовершенство или готовности по-человечески пожалеть?

Самое опасное здесь то, что наши невысказанные обиды на родителей рикошетом бьют по детям. С замиранием сердца мы замечаем порой, как наши сыновья и дочери начинают перенимать именно те тяжелые черты характера, которые мы осуждали в своих родителях. А все потому, что семья на тонком, энергетическом уровне — это единая сообщающаяся система. И если в глубине нашего подсознания тлеет скрытая претензия к матери или отцу, то это напряжение передается детям. Одна из пациенток написала о своем опыте: «Начав работать над собой, я впервые увидела, что через моего бунтующего сына со мной «разговаривает» моя собственная застарелая обида на отца. Когда я смогла мысленно, в слезах поблагодарить папу за подаренную мне жизнь и отпустить упреки, сын изменился буквально за несколько дней. Он впервые за долгое время сам подошел и обнял меня».