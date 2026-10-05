Команду «Старение» легко можно заменить на «Омоложение»

Считалось, что процесс необратим. Но в 2024 году исследователи нашли способ обойти имеющийся предел. Все упирается в так называемые теломеры — защитные «колпачки» на концах хромосом. С каждым делением они укорачиваются. И когда становятся критически короткими, клетка получает сигнал: хватит размножаться, пора стареть. Так вот, ученые обнаружили фермент теломераза, который умеет эти «колпачки» восстанавливать. У детей он работает активно. Но у взрослых почти выключен. И снова включается только при онкологии. Исследователи поняли, что если безопасно активировать теломеразу в нормальных клетках, то можно заставить их снова «молодеть». Предположение сработало. В лабораторных экспериментах 2024 года клетки людей старше 60 лет после активации теломеразы стали вести себя, как клетки 30-летних.

Но как включить теломеразу без риска получить осложнения? Оказалось, что наш мозг умеет делать это естественным способом. Исследования нейробиологов показали: определенные убеждения и ментальные установки активируют гены клеточного обновления. Мозг воспринимает идеи как команды и отвечает соответствующими биохимическими реакциями.

Принцип простой: мозг получает специально сформулированные идеи о том, что старение — процесс совсем не обязательный. Такие установки, переданные в ходе экспериментов под гипнозом, стали устойчивыми нейронными программами. Мозг начал воспринимать их как новую реальность и приступил к перестройке организма соответствующим образом, включая гены обновления, корректируя гормональный фон, оптимизируя клеточные процессы. И это была не попытка «обмануть» биологию, а использование ее собственных механизмов саморегуляции. Тех самых, которые заложены в нашем геноме, но блокируются коллективными представлениями о том, что старение неизбежно.