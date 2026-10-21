Локомотиву и цистерне место в музее

На таком, пока предварительном, названии сошлись участники организационного совещания, собравшего специалистов Куйбышевского отделения железной дороги из Самары, руководителей подразделений Башкирского участка дороги, представителей министерств просвещения и культуры республики.

Основа для нового музея есть: это так называемый поворотный круг депо, построенный еще в 1888 году, ремонтные мастерские, в которые с помощью круга загонялись паровозы, а затем и локомотивы. Кстати, во дворе депо стоит на рельсах, одиноко и неприкаянно, миниатюрная — всего на 12 кубов — цистерна. Родом она из Франции, в 30-е годы прошлого столетия в таких перевозилась первая нефть от Ишимбайского месторождения.

— Сюда же можно будет загнать, например, один из первых городских трамваев и другую технику, имеющую отношение к железной дороге, — рассуждал перед собравшимися начальник центра технической информации и библиотек Куйбышевской дороги Алексей Лопатин, отвечающий за сохранение в регионе историко-культурного наследия железнодорожной отрасли. — Средства будем искать совместно из разных источников, большая надежда на спонсоров.

На концепции музея более подробно остановился заместитель главного инженера Башкирского участка железной дороги Евгений Мельников:

— Музей будет разделен на две зоны: туристическую и технологическую. В последней разместятся мастерские для учащихся техникума, который расположен тут же. Кстати, у нас уже есть два прекрасных музея: один в известном всем горожанам административном здании по улице Карла Маркса, другой в Демском районе. Там же есть еще две школы — № 101 и № 104, которые, можно сказать, имеют железнодорожный профиль. Каждый месяц в них проводится обучение подростков, примерно как на известной детской железной дороге в парке имени Ивана Якутова. Так, сентябрь был посвящен теме «Уступи дорогу поезду».