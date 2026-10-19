Новая жизнь старого парка

Под занавес минувшей недели в Уфе произошло знаковое событие: после масштабной реконструкции, длившейся два года, вновь открылся парк имени Ленина. Последовавшие за тожественным открытием выходные показали, что интерес к произошедшим преобразованиям у жителей огромный: сюда приезжают целыми семьями, в том числе издалека. И, надо сказать, задерживаются здесь надолго: интересных локаций тут теперь через край.

Арка вернулась

Когда в мае 2024 года парк внезапно закрыли на реконструкцию, разговоров было немало. Многие к инициативе отнеслись настороженно, опасаясь, что парк потеряет свое лицо, историю. Сомнения вызывали и планы по сносу части деревьев, за которые уфимцы особенно переживали. Сейчас, когда работы закончены, можно с облегчением вдохнуть: парк, безусловно, стал лучше, интереснее, привлекательнее, но своей узнаваемости не потерял.

Первое, что теперь выделяет его из городского пейзажа — восстановленная арка на входе с улицы Заки Валиди. Все начинают фотографироваться именно здесь, у расположенных полукругом колонн. Арка стояла здесь до 1980-х годов, но потом ее почему-то убрали. Новая колоннада повторяет историческую по размерам и внешнему виду, за исключением билетных касс, которые здесь раньше были. А еще там в ближайшее время установят часы — они были на старой арке.

Почему было принято решение воссоздать арку, рассказал в посвященном парку телеинтервью глава республики Радий Хабиров.

— Это просто красиво и это некая, наверное, наша дань советскому архитектурному искусству, дань уважения нашим предкам. Тогда было нелегко, не хватало денег, гораздо тяжелее были ситуации в нашей стране, а вот делали величественные арки. И арки — это, на мой взгляд, абсолютно бесспорное архитектурное решение. Мы долго думали, я советовался с нашими краеведами и архитекторами. Все сказали: «Если есть такая возможность, конечно, ее надо восстановить», — отметил руководитель региона.

В отличие от своей предшественницы, новая арка сделана из натурального, высокопрочного камня и простоит, будем надеяться, много лет.

За колоннадой взору открывается центральная аллея. Отметим, что в парке сохранены мемориалы. Это ордена Башкирской АССР, памятники Александру Матросову и Арслану Мубарякову. В целом же центральная аллея стала намного красивее: уложена новая брусчатка, пересажена часть деревьев и появились новые, добавлены кустарники и цветущие растения.

Фонтаны и куницы

Фонтаны в парке были и раньше, и радикально менять их вид не позволял охранный статус. Поэтому пошли по другому пути: их форма и размер остались прежними, но абсолютно все — от гранитной облицовки до инженерной начинки — сделано заново. Обывателю это, может быть, и не видно, но здесь заменили все сети, установили новое оборудование. По сути, это совершенно новые фонтаны, но, конечно, с отсылкой к истории.

Внешне они выглядят очень симпатично: по периметру и в центральной части бьют мощные струи. А вечером, когда стемнеет, включается светомузыкальный режим, и фонтаны переливаются всеми цветами радуги.

Еще одна новая локация расположилась в нижней части парка ближе к улице Заки Валиди. Здесь соорудили довольно высокое здание из стекла, в котором расположилось кафе «Кунак». Получилось оно очень стильным: колорита придает изображение во всю стену табуна бегущих лошадей. Посетителям предлагают отведать национальные блюда, выпить ароматного чаю.

Рядом с кафе высажены декоративные яблони и другие растения, установлены скамейки и качели. А напротив расположился зеркальный арт-объект, созданный при поддержке Сбера. Всего таких в парке три — «Лента», «Спираль» и «Крылья», и фотографии возле них получаются просто фантастические.

А еще на дорожке ближе к улице Советской установлены небольшие композиции с главными героями — куницами. На одной из них мама читает детям книжку, на другой куненок резвится с воздушным змеем, а на третьей поливает сад из лейки.

Дети от этих маленьких скульптур приходят в полный восторг, и даже взрослые возле них задерживаются надолго.

Необычным решением в парке стали деревянные дорожки, которые сделаны, чтобы разгрузить основные. Гулять по ним под сенью деревьев одно удовольствие.

Приходите поиграть

Если нижняя часть парка предназначена для прогулок и тихого отдыха, то в верхней, наоборот, сосредоточены активности. Прежде всего это несколько детских площадок, которых до этого в парке не было вообще. Для совсем малышей сделали большую песочницу под старинным Ушаковским дубом и мини-батуты, для ребят постарше — оригинальные игровые городки. Для мальчишек, которые без ума от самокатов, оборудовали большой памп-трек, и они теперь лихо разъезжают по крутым горкам. Отдельная площадка сделана для детей с ограниченными возможностями здоровья: они могут повозить игрушечный грузовик по совершенно белому песку или полазить по специальной конструкции.

Для любителей спорта в парке свои завлекалочки: площадки для волейбола и стритбола, беговая дорожка с резиновым покрытием длиной 1,2 километра, пара площадок с уличными тренажерами.

— Одно из главных достоинств обновленного парка — он действительно получился для людей. Мемориальное, преимущественно официальное пространство нам удалось наполнить новыми смыслами. Парк едва открылся, и мы уже видим в нем много посетителей самого разного возраста и интересов. Уверен, теперь здесь будет так всегда. Безопасные детские и спортивные площадки, кафе, светомузыкальные фонтаны, интересные малые архитектурные формы — каждый уголок сделан с особой любовью к нашим жителям. И конечно, с огромным уважением к прошлому, которое мы тоже сумели здесь сохранить, — подчеркнул Радий Хабиров.

Для массовых мероприятий в парке оборудована сцена с амфитеатром. Эта локация, впрочем, не пустует и в другое время: рядом установлены оригинальные качели и небольшой киоск того же кафе.

Парк красив и днем, и в темное время суток: дизайнеры хорошо поработали над его освещением и декоративной подсветкой. А еще порадовала навигация: благодаря стильным табличкам каждый найдет то, что нужно именно ему. Ну и, конечно, нельзя не заметить оригинальные люки, на которых указаны годы основания парка и все названия, которые он носил за свою долгую историю.

В заключение напомним, что реконструкция парка имени Ленина проходила по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» при поддержке Сбера.

МЕЖДУ ТЕМ

Парк был заложен в 1867 — 1872 годах при губернаторе Ушакове, поэтому сначала он назывался Ушаковский парк. Потом он не раз менял названия — именовался парком Свободы, имени Александра Матросова и, наконец, парком имени Ленина. Были предложения после реконструкции вернуть ему первоначальное название, но Радий Хабиров с этим не согласился.

«Давайте остановим эту вакханалию переименований. Назвали его именем Ленина, люди к этому привыкли. Так исторически сложилось, пусть так будет», — подчеркнул глава республики.

КСТАТИ

В ближайшее время реконструкция пройдет еще в двух парках Уфы — имени Ивана Якутова и имени Мажита Гафури. Кроме того, в будущем году будет приведена в порядок территория, прилегающая к памятнику Салавата Юлаева.