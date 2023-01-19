Павел Рабухин: В Уфе рождается будущее республики благодаря вниманию главы региона

- Про преображение столицы республики могу говорить много, долго живу. В 1979-м начал работать начальником мостотряда. По сравнению с тем, что мы наблюдаем сейчас, это небо и земля. Наверное, так и должно быть – это все-таки столица республики. Однако нельзя сказать, что столько внимания уделяется только лишь Уфе. Только недавно в беседе с президентом России Владимиром Путиным глава республики Радий Хабиров справедливо говорил о преображении Агидели, о развитии северных речных ворот региона, - указал на универсальность подхода к развитию республики Павел Семенович.

- А про внимание Радия Хабирова к Уфе – тоже совершенно понятная ситуация. Все-таки это не просто визитная карточка региона, тут проживает четвертая часть населения Башкирии. В мегаполисе разительно изменились дороги, транспортные развязки, миллионы квадратных метров жилья, новые микрорайоны, культурные и спортивные объекты, школы и медицинские центры – столько нового появилось только за последние пять лет. И что особенно ценно, не в ущерб развитию и других муниципалитетов республики. Охвачены все области строительства, в более широком смысле, от здравоохранения до мостов, достаточно вспомнить Бельский мост.

Правильной дорогой идем, вот что хочу подчеркнуть. Глава региона уделяет самое серьезное внимание Уфе, столице. Здесь формируются смыслы. Здесь, по сути, рождается будущее республики. И проецируется на всю Башкирию, - резюмировал Павел Рабухин.