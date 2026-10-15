Осенние качели

Действительно, в восьми из 15 встреч уфимские хоккеисты добились победы, в семи — проиграли. При этом пропустили шайб больше всех других команд Восточной конференции. Главный тренер юлаевцев Виктор Козлов среди факторов, влияющих на нестабильную игру своей команды, назвал психологию, физическое состояние и расписание.

Если за психологию подопечных полностью отвечают тренеры, то с расписанием игр уфимцам действительно вряд ли повезло. Некоторые хоккейные специалисты еще до начала сезона даже говорили, что подобный график юлаевцам определили в отместку за позицию руководства клуба по вопросам развития лиги. Что вряд ли соотносится с истиной. Однако факт в том, что игры у уфимцев в начале текущего сезона расписаны так, что у них слишком много дальних перелетов и слишком мало времени для восстановления.

Впрочем, эксперты все же говорят, что все команды находятся в одинаковом положении, и сетовать на неудачное расписание не стоит. А вот командную химию создать перед основными играми время еще есть. Тем более даже при таком рваном по результатам старте юлаевцы расположились на четвертом месте в конференции.

Завершив предыдущую выездную серию в последний день сентября поражением от аутсайдера — «Сочи», юлаевцы начали октябрь еще и домашним проигрышем такой же, как и они, нестабильной «Сибири». Затем на выезде проиграли ЦСКА — 1:3.

Следующая амплитуда качелей вынесла их наверх — в Новосибирске уфимцы одолели в овертайме хозяев со счетом 4:5.

Причем и в этой встрече не все было гладко по содержанию. Уфимцы начали с большинства, однако обошлись в нем практически без бросков. В середине первого периода надежно сыграли в меньшинстве, затем насели на ворота «Сибири», но в итоге счет все же открыли хозяева. Новосибирцы в целом выглядели более опасно в первой двадцатиминутке, однако наш голкипер Семен Вязовой до сирены больше не дал сопернику отличиться.

Второй период начался с гола «Сибири», но спустя полминуты юлаевцы ответили: Стюарт подключился к атаке и, оставшись без опеки, точно бросил в «девятку» из круга вбрасывания. Гости значительно перебросали хозяев во втором игровом отрезке, однако за полторы минуты до сирены сибиряки вернули преимущество в две шайбы, реализовав численный перевес.

На третий период уфимцы вышли заряженными уже совсем по-другому. Денис Орлович-Грудков отыгрался с Максимом Кузнецовым, выкатился на пятак и переиграл Красоткина. Это вдохновило игроков «Салавата», которые на 54-й минуте впервые в этой встрече сравняли счет: Броссо реализовал большинство, на пятаке подставив клюшку после наброса Ремпала. Спустя пару минут «Сибирь» осталась в меньшинстве, спецбригада большинства юлаевцев сыграла четко: в этот раз бросок Ремпала из круга вбрасывания нашел цель. Но за две минуты до сирены хозяева сумели сравнять счет и перевести встречу в овертайм. В котором Данил Алалыкин принес победу «Салавату», получив при этом удар локтем в голову. Даррен Диц получил уже по окончании встречи за такой прием против уфимского хоккеиста пятиминутный штраф.

«Сибирь» (Новосибирск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:5 ОТ (1:0, 2:1, 1:3, 0:1). Шайбы «СЮ»: Стюарт (Сучков, Цулыгин), Орлович-Грудков (Ефремов, Кузнецов), Броссо (Алексеев, Ремпал, бол.), Ремпал (Шипачев, Алексеев, бол.), Алалыкин.

Затем «Салават Юлаев» переехал в Магнитогорск, где местная команда переживает непростые времена в связи с отстранением руководством клуба от работы главного тренера Андрея Разина. Впрочем, это как будто даже позитивно сказалось на настроении уральских хоккеистов: они стали более раскрепощенными, показывают быструю и комбинационную игру. Так что неудивительно, что имеющие проблемы с настроем юлаевцы попали под каток атак магнитогорцев: уже к четвертой минуте они уступали со счетом 0:3, после чего Никита Богданов сменил Семена Вязового в воротах.

Впоследствии игра выровнялась, юлаевцы отвечали острыми атаками, но забить не удавалось. В концовке периода магнитогорцы увеличили отрыв, реализовав большинство, а затем Броссо сразился на кулаках с Егором Зеленовым, за что оба получили по четыре минуты штрафа.

На старте второго периода Богданов сделал несколько отличных спасений. Уже в полных составах «Магнитка» забросила пятую шайбу, а спустя несколько секунд Максим Загребин забил свой дебютный гол в КХЛ. Однако этот гол оказался единственным для гостей.

«Металлург» реализовал еще одно большинство, вернув преимущество в пять шайб. В середине встречи уфимцы хорошо отыграли в меньшинстве, а Броссо забил, но взятие ворот не было засчитано из-за игры высоко поднятой клюшкой. В концовке периода Броссо и Зеленов снова схлестнулись на кулаках.

В третьем периоде юлаевцы делали попытки переломить ход встречи, но в концовке матча «Металлург» вновь реализовал большинство и установил окончательный счет.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 7:1 (4:0, 2:1, 1:0). Шайбы «СЮ»: Загребин (Маджио, Щербаков).

Домашнюю серию «Салават Юлаев» начал с победы над «Нефтехимиком» со счетом 4:3.

— Сегодняшний соперник — сосед по турнирной таблице. Если говорить об игре, то отмечу хороший первый период. Во втором мы допустили ошибки, провалили отрезок, чем воспользовался «Нефтехимик». Но в третьем периоде ребята молодцы: делали правильные вещи, держали удар. Хорошо, что обыграли сильную команду, которая всегда неуступчива, хорошо борется и навязывает сопернику свою игру, — сказал по итогу встречи главный рулевой юлаевцев Виктор Козлов.

Уфимцы активно начали встречу, однако первыми отличились гости на десятой минуте. Юлаевцы воспользовались большинством: Ремпал после передачи Шипачева бросил в ближний верхний угол и восстановил равенство.

Второй период начался с опасной атаки «Нефтехимика», однако Вязовой выстоял. На 26-й минуте Ремпал перехватил шайбу в средней зоне и броском под перекладину оформил дубль, выведя хозяев вперед.

«Нефтехимик» сравнял счет на 44-й минуте. Но уже через две минуты «Салават Юлаев» вновь вышел вперед: Ефремов подставил клюшку на пятаке и изменил направление шайбы. В середине периода уфимцы снова остались в меньшинстве, но сумели не только отбиться, но и увеличить преимущество: Загребин перехватил шайбу, обыграл выехавшего далеко из ворот голкипера и отправил ее в пустые ворота. В концовке гости заменили голкипера шестым полевым игроком и за 34 секунды до сирены сократили отставание. Однако сравнять счет «Нефтехимику» не удалось.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 (1:1, 1:0, 2:2). Шайбы «СЮ»: Ремпал (Шипачев, Кулик, бол.), Ремпал, Ефремов (Кузнецов, Орлович-Грудков), Загребин (Ефремов, мен.).

Виктор Козлов после игры сказал журналистам: «Согласен, пока мы нестабильно проводим матчи. Будем работать над этим».

В последней встрече повреждение получил защитник уфимцев Сергей Варлов, который не доиграл матч. Таким образом, «лазарет» команды стабильно пополняется: только в последние дни выбыли защитники Алексеев, Стюарт, Цулыгин, вратарь Богданов.

Планирует ли команда кого-то вызывать из «Тороса» или искать варианты на трансферном рынке? Не паникует ли главный тренер в связи с нехваткой кадров, спросили журналисты у Виктора Козлова.

— Мы пока об этом не думали, игра только закончилась. «Торос» сейчас уехал в дальнюю поездку, поэтому будем смотреть по логистике, откуда сможем взять игрока, если это понадобится. Не вижу поводов для паники. Это хоккей.