По принципу контраста

Не успели юлаевские болельщики порадоваться громкой победе над «Металлургом», как последовало чувствительное поражение в Санкт-Петербурге.

Похожая ситуация и с нефтекамским «Торосом», где на смену выигрышам приходят болезненные поражения. На этом фоне удачно проявил себя в последних матчах молодежный «Толпар», но и ему соперники, что называется, наступают на пятки.

«Салават Юлаев» добавил положительных эмоций своим болельщикам важной домашней победой над магнитогорским «Металлургом». Обе команды с первых минут продемонстрировали зрелищный, атакующий хоккей, мало в чем уступая друг другу. Причем у каждого из периодов встречи получилась своя, особая драматургия.

У юлаевцев в первом из них получался прессинг. Что и привело к голу, Броссо в чужой зоне у борта зацепил шайбу и быстро перекинул ее под точный бросок Ремпалу. Правда, уфимцы, что называется, на нервах схлопотали потом несколько удалений, но оборонялись в эти минуты грамотно.

А вот середина встречи у хозяев не задалась. Нелепый гол после дальнего броска и реализованный магнитогорцем Исхаковым выход один в один игру словно перевернули.

Третий период поначалу оптимизма уфимским болельщикам тоже не добавил. Хозяева после удаления М. Кузнецова и так начали в меньшинстве, а тут еще Сучков нарушил правила. Гости получили шанс в течение 46 секунд сыграть с максимальным преимуществом в хоккеистах — казалось бы, что еще надо, чтобы закрепить победный счет? Не тут-то было. Юлаевцы хладнокровно держали оборону, а вот их соперник допустил редкий конфуз. Ткачев схлопотал сразу два замечания на точке вбрасывания, за что и был наказан двухминутным штрафом. В общем, дело кончилось тем, что уже уфимцы оказались в большинстве и своего не упустили. Да, формально шайба была заброшена в равных составах, но эти четыре секунды гостей не спасли.

А затем хозяева уже чисто разыграли лишнего, здесь комбинация в одно касание в исполнении уфимцев вышла на загляденье. Так юлаевцы вновь вышли вперед в счете и… окопались в обороне. Вернее, их к этому вынудил соперник, показав, что не зря по количеству набранных очков идет на первом месте в чемпионате. Выпустив экстра-хоккеиста, гости разыграли эффектную комбинацию и все-таки свели основное время вничью.

В овертайме хозяев выручила штанга, а в серии буллитов — Ремпал. Со второй попытки, уже в четвертом «раунде», он отметился точным броском впритирку со штангой и принес своей команде победу.

Юлаевцам было нелегко сражаться с лидером, но тем ценнее полученные два очка. Можно сказать, что им чуть повезло, но это как раз тот случай, когда удача повернулась лицом к сильнейшему. «СЮ» был если не лучше в части мастерства хоккеистов, то в заряженности на результат, в желании вести борьбу на любом участке поля превзошел соперника. Отсюда и зрелищная, словно на качелях, игра и драматичный, непредсказуемый победный сюжет матча.

«Салават Юлаев» — «Металлург» — 4:3 Б (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0 — буллиты). Шайбы «СЮ»: Ремпал (Броссо), Броссо (Е. Кузнецов, Жаровский), Броссо (Е. Кузнецов, Ремпал, бол.), Ремпал (65.00, буллит).

Во многом другим получилось выездное противостояние со СКА. Немудрено, если у смотревших этот матч непосредственно на трибунах болельщиков очень быстро заболела шея. Настолько стремительный хоккей показали соперники на первых минутах этого поединка. Одна атака сменяла другую, и здесь все решали, как ни банально, мгновения и удача.

Удача улыбнулась хозяевам, когда в самом начале встречи дальний бросок Педана достиг цели. Да и с мгновениями у армейцев получалось чуть лучше. Именно так они выиграли борьбу у борта и вывели на убойный «выстрел» Зеленова. А еще разок юлаевцев от неприятностей спасла перекладина.

По большому счету, уфимцы в первом периоде оказались не слишком готовы к таком скоростному сражению. Конечно, временами и они остро атаковали. Достаточно вспомнить пару выходов практически один в один Максима Кузнецова. Но быстрый хоккей обернулся для гостей техническим браком в виде ненужных удалений. Особенно они были некстати во второй половине встречи, когда гости вроде бы уже приспособились к манере игры хозяев, да и темп поединка пошел на спад.

За матч юлаевцы заработали десять малых штрафов, СКА, за исключением последних минут встречи, — ни одного. Поначалу гости удачно играли в меньшинстве и даже отвечали контратаками, но в конце концов и здесь хозяева сумели дожать соперника, забив два гола при розыгрыше лишнего.

Под конец игры рефери матча начали «исправляться», выписав пару штрафов и другой команде. Но уфимцы к тому моменту уже слишком разнервничались и устали, так что даже на гол престижа не сподобились. Хотя такое неравенство в штрафных минутах не выглядело судейской предвзятостью, просто не все юлаевцы смогли в напряженной борьбе сыграть без помарок, особенно в чужой зоне.

Что касается СКА, то остается только удивляться, что армейцы с такой игрой располагаются пока на скромном восьмом месте в Западной конференции. Впрочем, в последних четырех встречах подряд они одерживали эффектные победы, и «СЮ» здесь стал очередной «жертвой». А вот юлаевцы в жестком темповом хоккее под постоянным прессингом проявили себя на этот раз не лучшим образом и противоядие к манере действий оппонентов не нашли.

СКА — «Салават Юлаев» — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).

* * *

Нефтекамский «Торос» в последнее время провел несколько важных для себя матчей. После домашней победы над казанским «Барсом» (4:3 ОТ) он продолжил серию встреч на своем льду игрой с ЦСК ВВС, где уступил — 2:4. Затем «Торос» сразился с одним из лидеров чемпионата, альметьевским «Нефтяником». После двух периодов хозяева уступали (1:2), но потом сравняли счет, а в серии буллитов вырвали победу — 3:2 Б.

— Очень порадовало настроение команды. В хоккее я часто дрался, неважно против кого, главное — не испугаться. Ребята разозлили соперника, но не убежали никуда, встали стеной и по-настоящему схлестнулись. Важнейшая победа в плане психологии. Благодаря таким играм команда понимает, что с любым соперником можно рубиться на равных, да еще и хоккей неплохой показали, — отметил после этой встречи главный тренер «Тороса» Николай Лемтюгов.

Непросто складывался поединок и против аутсайдера, клуба «Челны». Только в заключительном периоде хозяева сумели выйти вперед в счете и в итоге одержали победу — 3:2.

Очередная выездная серия включает у торосовцев четыре матча, первый из которых прошел в Туле против АКМ и закончился победой хозяев — 3:0.

— Провалили первый период — не знаю, с чем это связано. Команда вышла на лед неготовой, не вошли в игру, и вот уже 0:2. А дальше соперник не давал нам играть в хоккей. Наша команда вышла не бороться за плей-офф, — прокомментировал матч Николай Лемтюгов.

Сейчас нефтекамцы идут в плотной группе команд, которые отчаянно борются как раз за место в кубковой стадии. Показатель «Тороса»: 52 игры — 60 очков, 15-е место в турнирной таблице. Чуть выше расположились «Рязань-ВДВ» (51-62) и «Рубин» (52-62), вровень с клубом из Башкирии идут по набранным очкам «Торпедо-Горький» (51 матч) и «Барс».

* * *

Хоккеисты уфимской молодежной команды «Толпар» очередные матчи чемпионата МХЛ провели на выезде. Они сыграли в Омске и Новокузнецке по две встречи.

В противостоянии с «Омскими Ястребами» судьбу первого матча решил овертайм, где хозяева оказались сильнее и в итоге победили — 3:2 ОТ. Повторная встреча началась для уфимцев успешнее, после первого периода они вели — 3:1. В дальнейшем счет так и не изменился.

В Новокузнецке в первом матче победитель тоже определился в овертайме, но на этот раз уфимцы были лучше и выиграли со счетом 4:3 ОТ. Во второй встрече даже дополнительное время не выявило сильнейшего, и дело дошло до буллитов.

Гости здесь оказались точнее, и в итоге еще одна победа — 4:3 Б.

— Прекрасный выезд получился, взяли семь очков из восьми. Мне очень хорошо помогали защитники, спасали ситуацию. Так что работы у меня не очень много было. И удалось подтащить буллиты, так что все хорошо получилось, — поделился впечатлениями от выезда вратарь «Толпара» Кирилл Ткачев.

После этих побед «Толпар» поднялся на шестое место в «золотом» дивизионе Восточной конференции, у команды в 47 матчах 58 очков. Чуть впереди «Чайка» (48 игр — 59 очков), ближайший преследователь — «Авто» (46 игр — 55 очков).