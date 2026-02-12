Травка зеленеет…

Для большинства клубов зимнее затишье — повод для кадровых изменений и сборов, чтобы лучше подготовиться к весенней части чемпионата. Уфимский клуб здесь не исключение. Сейчас команда находится в Турции, где и набирает форму.

Первые новости из команды поступили еще до отъезда за рубеж. Так, в связи с истечением срока контракта в команде расстались с полузащитником Расулом Гыстаровым. Также ФК «Уфа» покинул врач Азамат Асанов и старший тренер Артур Шайбеков — контракт с ним расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Медицинский штаб ФК «Уфа» возглавил 53-летний Сергей Артамонов, ранее на протяжении многих сезонов он работал главным врачом в самарских «Крыльях Советов».

Также тренерский штаб ФК «Уфа» пополнил Федор Щербаченко, занявший должность старшего тренера. Ранее он работал главным тренером «Кубани», «Балтики», «Ротора» и других клубов, был внештатным тренером-аналитиком в штабе национальной сборной России при подготовке к чемпионату мира-2018. В начале нынешнего сезона входил в штаб Мирослава Ромащенко в ФК «Урал».

Федор Щербаченко прокомментировал свое назначение на пост старшего тренера ФК «Уфа»:

— Хочу сразу расставить акценты: я ни в коем случае не прихожу на смену главному тренеру, как некоторые уже успели написать. Моя цель — исключительно усилить тренерский штаб, помочь в работе. Я здесь, чтобы работать с ним плечом к плечу.

Напомним: ранее прошло совещание правления ФК «Уфа», по итогам которого председатель правления клуба, вице-премьер правительства — министр спорта РБ Руслан Хабибов отметил:

— 16-е место в турнирной таблице — не тот промежуточный результат, который нам нужен. Необходимо провести серьезную работу внутри команды. Каждый должен выкладываться на все 100 процентов, я бы даже сказал, «гореть» за результат. Что касается поддержки от республики — она, несомненно, будет продолжена. Общая задача у ФК «Уфа» остается прежней: закрепиться в Первой лиге.

Кстати, напомним, что по итогам осенней части сезона уфимцы находятся в зоне прямого вылета во Вторую лигу.

Январским новичком среди игроков «Уфы» стал 26-летний полузащитник Данил Липовой. За его плечами 37 матчей в РПЛ и 80 игр в Первой лиге.

— Мы также ищем игроков на позиции центрального защитника, опорного полузащитника и нападающего. То есть нацелены на укрепление центральной оси команды. Кроме того, нам необходим еще один качественный крайний полузащитник, — говорит главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе.

Одновременно «Уфа» приостановила аренду атакующего полузащитника Уильямса Чимези из «Алании». Всего один гол за 18 матчей — видимо, не тот результат, на который рассчитывали тренеры.

Затем произошла рокировка игроками с «Сибирью». В Новосибирск уехал Никита Мацхарашвили. Ему на замену пришел 20-летний полузащитник Артем Иванов, воспитанник Академии ФК «Сибирь». За этот клуб он провел 21 матч, забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

Тренерский же штаб команды пополнил Алексей Румянцев. Человек для Башкирии не чужой, он уже работал в школе ФК «Уфа». А потом трудился в московских футбольных школах, последние два сезона был старшим тренером в «СКА-Хабаровске».

Первым «турецким» соперником уфимцев стала болгарская команда «Арда», которая в итоге и выиграла — 2:1 (1:0). Единственный мяч «Уфы» забил Шляков.

— Сыграли достойно, но немного разочаровал второй тайм в исполнении молодежи, которую мы выпустили. Но для них это огромный опыт, — прокомментировал игру Омари Тетрадзе.

Другой новостью на турецких сборах стало известие, что «Уфа» и «Оренбург» договорились о трансфере полузащитника Владислава Камилова. Владислав уже выступал за команду из Башкирии, проведя в ней 59 матчей (9 мячей). После «Уфы» играл за «Ахмат» и «Оренбург» в РПЛ. В общей сложности провел в этой лиге 124 матча, в которых забил 12 голов.

Уфимцы сыграли контрольный матч с клубом Премьер-лиги «Ахматом». Впрочем, за грозненцев выступали, за редким исключением, футболисты второго состава, тем не менее матч получился интересным. «Уфа» выиграла со счетом 2:1, отличились Мрзляк и находящийся на просмотре в «Уфе» молодой полузащитник того же «Ахмата» Гаибов.

Очередными соперниками «Уфы» были казахстанские команды. Игра с «Иртышом» обернулась поражением — 0:1. Следующий соперник из этой страны — «Жетысу», оказался более удобным для «Уфы», клуб из Башкирии победил — 2:0. Голы забили Липовой и Кутин.

Впереди у уфимцев еще несколько контрольных поединков.