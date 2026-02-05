Великолепная пятёрка

Цифра «пять» стала для юлаевцев символической в последнее время. Команда одержала пять побед подряд, что позволило ей подняться на пятое место в Восточной конференции. Пока такое высокое положение зыбко. Но игра, которую демонстрирует сейчас «СЮ», дает болельщикам хороший повод для оптимизма. В том числе и на успех в первом раунде плей-офф.

Очередную победу «Салават Юлаев» одержал в Казани. Начало встречи стало для «СЮ» словно продолжением матча в Минске — снова стремительное движение хоккеистов, борьба, заряженность соперников на победу. Игра только началась, как уфимцы наказали хозяев льда стремительной контратакой, завершившейся точным броском Ремпала с левого фланга.

Казалось, «Ак Барс» ответит шквалом атак, но ничего подобного. Казанцы больше владели шайбой, однако с опасными моментами у них было не густо. Тем не менее счет они сравняли: Барабанов и Цулыгина обыграл, и Вязового застал врасплох.

Юлаевцам удалось начало и следующего периода: после сильного броска Варлова технично подставил клюшку и изменил полет шайбы Ян. Этот гол словно подкосил хозяев, во всяком случае остроты в их действиях поубавилось. Запомнился разве что эпизод, когда Вязовой что-то замудрил с шайбой за собственными воротами, но обошлось.

А уфимцы еще раз подловили защитников соперника на техническом браке. Теперь уже Максим Кузнецов и Ефремов выскочили два в одного и разыграли классический пас-бросок в пустой угол.

И только в заключительном отрезке встречи казанская команда стала похожа на саму себя. Здесь, конечно, и гости стали лишнего позволять сопернику. Но это вполне понятно, после тяжелейшего предыдущего поединка «феерить» всю игру в Казани юлаевцам было нереально. Они и так создали неплохой запас прочности и теперь больше помышляли об обороне.

Не повезло Хохрякову, он неудачно сунул клюшку прямо в коньки Хмелевскому, за что и получил две минуты. Хозяева управились с большинством быстро, всего за пять секунд. После этого практически на протяжении последних десяти минут основного времени «Салават Юлаев» думал только об обороне. И когда казанцы заменили голкипера на полевого игрока, все-таки не выдержали. Бросок, подправление — так счет в мачте стал ничейным.

Казалось, в овертайме хозяева просто перебегают юлаевцев. Поначалу все к тому и шло. Особенно тревожным был момент, когда судьи чуть не удалили Вязового за подножку, но рефери посовещались и свое решение отменили. А когда на льду появились Сучков и Алалыкин, стало с точностью до наоборот. Ребята своими короткими передачами в чужой зоне буквально запутали соперника, и в итоге Сучков нанес последний «укол» всего за полминуты до окончания дополнительного времени.

Второй матч подряд юлаевцы провели с завидной заряженностью на игру, чем практически полностью нивелировали преимущество лидеров в классе. Уфимцы научились терпеливо обороняться и ловить соперника на ошибках. Прогресс команды очевиден, ведь в начале сезона именно «СЮ» из-за собственных неудачных действий терпел поражение за поражением. Теперь ситуация изменилась.

«Ак Барс»— «Салават Юлаев» — 3:4 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 0:1). Шайбы «СЮ»: Ремпал (Броссо, Вязовой), Ян (Варлов, Бутузов), Ефремов (М. Кузнецов), Сучков (Алалыкин, Зоркин).

После выездного турне юлаевцы наконец-то вернулись домой, где их первым соперником стало «Торпедо» из Нижнего Новгорода. В составе уфимцев, залечив травмы, появились Евгений Кузнецов и Стюарт. Оба выходили в большинстве, и именно при розыгрыше «лишнего» хозяева в начале встречи открыли счет. Нижегородец опасно сыграл клюшкой против Ефремова, за что и получил четыре минуты штрафа. Не сразу, но реализовать численное преимущество удалось. Правда, сделал это уже второй вариант спецбригады, а смелость нанести бросок со средней дистанции взял на себя Сучков. Он увидел, что голкипер соперника закрыт хоккеистами, и этот расчет себя оправдал.

Наособицу получилась вторая удачная атака хозяев. Родуолд со всей мощи «выстрелил» мимо ворот, но шайба отскочила от заднего бортика прямо на клюшку Ремпалу, который с ходу и вогнал ее в ближнюю «девятку».

Поначалу гости действовали осмотрительно, так что юлаевцы играли, можно сказать, в свое удовольствие. Тем не менее «Торпедо» не предстало командой, в основном обороняющейся. Нижегородцы со временем тоже организовали несколько опасных атак, а удачу им принес бросок от синей линии. Чаша весов исхода матча застыла в зыбком равновесии, игра постепенно потеряла стройность и стала более сумбурной. Соперники прекрасно понимали, что все решит один удачный выпад, и боролись за шайбу отчаянно.

В конце встречи торпедовцы ожидаемо выпустили на лед экстра-хоккеиста, но он не помог. Зато отличился капитан «СЮ» Панин, который получил шайбу, стоя спиной к чужим воротам и почти не оглядываясь, через все поле послал ее в полет. И попал, что называется, в «десятку».

«Салават Юлаев» — «Торпедо» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Шайбы «СЮ»: Сучков (Родуолд, Алалыкин, бол.), Ремпал (Родуолд, Кулик), Панин (Е. Кузнецов, п.в.).

А затем «Салават Юлаев» обыграл дома «Нефтехимик». У этого матча была особая интрига. Соперники — соседи по турнирной таблице, и по сути это был поединок за четыре очка. Где в случае победы юлаевцы впервые в сезоне могли подняться на пятую строчку в турнирной таблице.

И второй не самый простой для уфимцев момент: до этого они выиграли четыре очень непростые встречи, причем две из них в овертайме. Так что и моральных, и физических сил на победную «поступь» у них оставалось, конечно, не очень много.

Их оппоненту было чуть проще. За поражение в Уфе с нижнекамцев никто голову с плеч не снимет. А разгром, который «Нефтехимик» потерпел в предыдущем туре в Казани, только подлил гостям масла в огонь.

Так что матч с первых минут протекал очень своеобразно. Соперники нервничали, лидеров «СЮ» часто и удачно провоцировали, недаром Ремпал получил за встречу шесть штрафных минут (из десяти, заработанных уфимцами). Пара судейских решений вызывала, кстати, настоящее негодование на трибунах, но свист болельщиков к делу не пришьешь. Гости умудрились только дважды нарушить правила и особого дискомфорта при этом не испытали.

Еще один показатель напряженности поединка и изменчивости фортуны: уфимцы четыре раза отметились бросками в каркас ворот, причем дважды — тот же Ремпал. Вот это точно стало проверкой на характер для хозяев, при таком невезении тем более никаких нервов может не хватить. А уж если к этому добавить два нереализованных выхода один в один с голкипером…

Юлаевцы, как ни парадоксально, по ходу встречи порой напоминали своих вечных оппонентов по зеленому дерби — «Ак Барс». Не сразу, но они перешли к игре от обороны и в таком стиле провели немало игровых минут.

Конечно, здесь большая нагрузка выпала и на Вязового, и на защитников «СЮ». Более того, именно игроки обороны и решили исход поединка. Со своей позиции нанес точный кистевой бросок под перекладину Зоркин. А вот Кулик поступил иначе: пока Жаровский и Сучков выцарапывали шайбу у бортика, он выкатился на дальнюю штангу, получил пас и завершил дело без промаха.

Хотя и в пропущенном голе тоже вина игроков обороны есть, умудриться оставить на своем пятачке форварда соперника — здесь у Вязового шансов было мало.

Юлаевцы могут занести себе в актив начало встречи и первые половины следующих периодов. Все остальное время они именно терпели, и оставаясь в меньшинстве, и когда в конце нижнекамцы выпустили на лед шестого полевого. Однако если хозяевам в этой встрече не хватало везения, то гостям, скорее, хладнокровия. Как бы то ни было, итог у поединка оказался для уфимцев со счастливым финалом.

«Салават Юлаев» — «Нефтехимик» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). Шайбы «СЮ»: Зоркин (Кузнецов, Бутузов), Кулик (Сучков, Жаровский).