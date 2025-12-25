Не выше двойки

Цифра «2» стала популярной в счете последних матчей юлаевской команды.

Именно по две шайбы она забивала в играх с «Северсталью» и «Амуром». Правда, с казанцами не удалось выйти и на такой скромный показатель. В итоге — два досадных поражения, которые отбросили «СЮ» за восьмерку лучших клубов конференции.

Символичная победа

В выездном матче с «Северсталью», наверное, мало кто ожидал, что уфимцы так удачно начнут встречу. Гости буквально закружили голову защите череповчан и уже к седьмой минуте вели с разницей в две шайбы. Сначала отличилось восстановленное звено Сучков — Жаровский — Горшков, организовавшее стремительную атаку с ходу. А затем Хохряков ловко оттеснил оппонента от шайбы и позволил Кузнецову с близкого расстояния завершить дело.

Закономерно хозяева на старте матча заработали и пару удалений, но у «СЮ» уже традиционно не пошла игра в большинстве. Забегая вперед можно отметить, что с каждым розыгрышем «лишнего» дела у гостей шли все хуже, и порой хоккеисты «Северстали» владели в такие минуты шайбой ничуть не меньше, чем уфимцы.

Заметное преимущество юлаевцев в скорости, в точности передач продолжалось примерно до экватора стартового периода. А затем уже «Северсталь» взяла игру в свои руки. Да, с голом хозяевам повезло, шайба отскочила в сетку ворот Вязового от плеча форварда «СЮ» Броссо. Но атаковали до того череповчане очень настойчиво, так что их успех был в чем-то и логичен.

Впрочем, эта закономерность больше не сработала. Хозяева все остальное время только и занимались тем, что старались сравнять счет. Но юлаевцы показали во всей красе, как они умеют терпеливо обороняться. Надежен был Вязовой, не жалели себя при блокировке шайбы полевые хоккеисты, да и у хозяев порой не все ладилось с реализацией.

Чувствовалось, что сил у уфимцев к концу матча оставалось все меньше. Они скорее отбрасывали шайбу, чем пытались провести какие-то осмысленные атаки. Тем не менее время шло, а удобный для себя счет юлаевцы общими усилиями удержали. Вязовой отразил 37 бросков, еще 21 «выстрел» блокировали полевые игроки. Для сравнения, показатели «Северстали»: 17 и 8. Но арифметика оказалась бессильна против характера уфимцев, которые буквально на жилах вырвали такую нужную победу.

И еще одна знаковая для «Салавата Юлаева» цифра — это их победа стала 700-й в КХЛ. И весьма символично, что она пришла в таком очень тяжелом для команды противостоянии.

«Северсталь» (Череповец) — «Салават Юлаев» — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0). Шайбы «СЮ»: Жаровский (Сучков, Горшков), Кузнецов (Хохряков).

Раз на раз приходится

Игра между участниками «зеленого дерби» получилась во многом похожа на ту, которую они провели между собой четыре дня назад. Тогда в Казани «Ак Барс» одержал победу со счетом 6:3. Правда, хозяева на этот раз вроде бы больше владели инициативой. Но, как и прежде, им практически не удавалось создавать опасные моменты.

Юлаевцев подводила, если можно так сказать, работа с шайбой. Где было больше ошибок, но меньше… риска. Хозяева стандартно старались разыграть комбинацию до верного, тогда как гости именно за счет дальних бросков добивались успеха. Так они открыли счет: Вязового перекрыли нападающие «Ак Барса», так что он вовремя не успел среагировать на «выстрел» примерно из круга вбрасывания. Да и второй гол стал следствием атаки Семенова с синей линии, шайба удачно попала в Барабанова, и тот уже переправил ее в пустой угол ворот.

Уфимцы нанесли больше бросков в створ, но серьезных задач перед голкипером соперника не ставили. Правда, здесь был и элемент невезения: пару раз хоккеисты «СЮ» промахнулись из очень выгодных ситуаций, а еще гостей выручал каркас ворот после атак Яна и Набиева. Хотя и Вязовой совершил несколько спасений, одно из них наверняка войдет в хит-парад — когда его команда осталась в меньшинстве, он в футбольном прыжке забрал шайбу, летящую в противоположный верхний угол ворот.

В отличие от матча в Казани, на этот раз соперники удалялись примерно одинаково, но «СЮ» без Ремпала при розыгрыше большинства выглядел все так же неубедительно. Юлаевцы на последних минутах сняли вратаря и были вознаграждены за характер, забив-таки гол престижа. Но в целом команды показывали в этот вечер более упрощенный хоккей, где в конечном итоге все решало индивидуальное мастерство игроков и умение реализовывать свои моменты. Уровень казанцев оказался выше, а ответных аргументов у уфимцев в этот вечер оказалось чуть меньше.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:1, 0:0, 0:1). Шайба «СЮ»: Ефремов (Кузнецов, Пименов).

Без силы и воли

Состав хозяев в матче с «Амуром» пополнил 31-летний форвард Владимир Бутузов, начинавший сезон в «Сибири», он вышел во втором сочетании. Действия нападающего тренерам, по-видимому, приглянулись, уже в третьем периоде он перешел в стартовое звено вместо Хохлачева. Но до этого времени на льду произошло многое, причем далеко не всегда приятное для уфимцев.

Хотя начали юлаевцы здорово: сначала Жаровский застал своим броском врасплох голкипера соперника, а чуть позже Кузнецов удачно сыграл на добивании. Да и вообще после первого периода казалось, что уфимцы уверенно идут к победе, их преимущество не вызывало сомнений. Еще больше это впечатление окрепло у болельщиков после того, как в середине встречи гости заработали пятиминутный штраф.

Но вот здесь-то, ближе к экватору, «зеленая машина» юлаевцев и сломалась. Они и большинство провели очень невнятно, а затем и вообще пропустили два гола. Один раз шайбу в собственные ворота «подправила» нога Цулыгина, а затем защитники «СЮ» просто проглядели подкатившего замкнуть шайбу на дальней штанге Лихачева. Хозяева растеряли свое преимущество всего за пять минут, а равным счет стал вообще за секунду до перерыва.

Третий период оказался словно продолжением этого сюжета, но в усеченном формате. Хозяева попытались исправить ситуацию и вновь выйти вперед — бесполезно. Какая-то суета на льду привела к череде удалений, и в формате три на четыре хабаровчане своего добились. Попытки юлаевцев спастись ни к чему не привели. А после того как они сняли вратаря, хабаровчане раза три могли забить гол в пустые ворота, и в конце концов им это удалось. И опять же — решающие шайбы уфимцы пропустили практически в последнюю пятиминутку встречи.

По ходу матча могло показаться, что гости в чем-то прибавили в середине поединка. Да, определенные коррективы они внесли, но главная проблема в другом. Это скорее не «Амур» стал сильнее, а «Салават Юлаев» — слабее. Хозяева словно растеряли силы к середине встречи. Невольно возникает вопрос, все ли у команды в порядке с физической подготовкой. Да и такой беспомощной игры в большинстве, даже при отсутствии Ремпала, у уфимцев на старте сезона не было.

Матч с «Амуром» носил принципиальный характер, между клубами идет борьба за место в кубковой восьмерке. Можно сказать, что гости уступали в счете, но в итоге одержали волевую победу. Но ближе к истине будет, видимо, факт, что это именно «СЮ» безвольно проиграл. Надолго ли такой кризис в команде — увидим.

«28 декабря Ремпал будет тренироваться с командой, если все будет нормально. Сыграет ли 30-го? Посмотрим, в каком он будет состоянии», — сказал, в частности, на послематчевой пресс-конференции главный тренер «СЮ» Виктор Козлов. А по поводу самой встречи он высказался так:

— Не лучший наш матч в плане самоотдачи и характера. Несмотря на то, что забили два гола первыми, вальяжно подходили к стыкам и единоборствам. У «Амура» мастеровитая команда, они забрали шайбу и играли как хотели. Это не тот хоккей, когда играешь за четыре очка.

«Салават Юлаев» — «Амур» (Хабаровск) — 2:4 (2:0, 0:2, 0:2). Шайбы «СЮ»: Жаровский (Сучков, Горшков), Кузнецов (Горшков).