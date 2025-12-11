По уставшему льду

Чувствовалось, что к декабрьской паузе в матчах КХЛ уфимцы подустали. Отсюда и перепады в результатах, череда побед и поражений. Тем не менее юлаевцы выдержали график-минимум по набору очков, в результате закрепившись в зоне плей-офф. Особенно яркой была победа над «Ак Барсом», а вот одолеть более скромные по турнирному положению команды, к сожалению, не получилось.

Упустили инициативу

После сложной победы в Москве над ЦСКА юлаевцы в завершение выездного мини-турне отправились в Санкт-Петербург сразиться с «Драконами».

На старте матча уфимцы порадовали своих болельщиков красивой игрой. Поэтому пропущенный ими гол выглядел и не очень логичным, и курьезным. Шайба после отскока от клюшки кого-то из хоккеистов по дуге сильно ударилась в заднее закругление верхней рамки ворот, отскочила на пятачок перед Вязовым — здесь-то ее и подкараулил Рендулич.

У уфимцев игра выгодно отличалась быстрыми атаками с ходу и красивыми розыгрышами, но повезло гостям только раз, после дерзкого виража Фаизова прямо на чужие ворота. Даже на общем фоне выделялось своей реактивностью восстановленное звено Сучков — Жаровский — Горшков, вот только довести дело до точного броска им не удавалось.

Драматичной была концовка первого периода: юлаевцы минуту отыграли в меньшинстве три на пять, череда удалений продолжилась и уже уфимцы почти две минуты имели большинство. И вновь счет на табло не изменился.

Постепенно хозяева извлеки уроки из своих ошибок и перестроили игру. Они перешли на прессинг юлаевцев даже в их зоне, стали действовать намного шире, ловили соперника на неточных передачах и в итоге перехватили инициативу. В итоге воспользовались очередной ошибкой хоккеистов «СЮ» у своих ворот, снова вышли вперед в счете.

Казалось, юлаевцев вновь выручило большинство, пас с фланга эффектно подправил Броссо. Но радовались гости недолго. Они в одной из атак засиделись в чужой зоне и пропустили выпад три в два, — а разыгрывать такие ситуации канадские хоккеисты китайской команды умеют.

Но свой главный шанс удачно разыграть «лишнего» и спасти матч уфимцы все-таки не использовали. За две минуты до финальной сирены «Драконы» были наказаны за умышленный выброс шайбы. Плюс к этому юлаевцы выпустили экстра-хоккеиста, но удача была не на их стороне: единственный стоящий бросок в исполнении Ремпала пришелся в штангу. Все остальные попытки с многочисленными передачами ни к чему не привели.

«СЮ», как и в предыдущем матче с ЦСКА, хорошо начал встречу, но потом инициативу упустил. В Москве у этой истории оказался счастливый конец, а вот в Северной столице — нет. Подвел «лишний» гол, пропущенный из-за ошибок в обороне.

«Драконы» — «Салават Юлаев» — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). Шайбы «СЮ»: Фаизов (Ефремов), Броссо (Ремпал, Родуолд, бол.).

На одном дыхании

Затем наступил черед небольшой домашней серии, где гвоздем, безусловно, стало «зеленое дерби».

Уфимцы с первых минут показали быстрый комбинационный хоккей, когда их скоростные атаки вынудили казанцев думать больше об обороне. Было опасение: как и в предыдущих матчах, юлаевцы по ходу встречи отдадут инициативу сопернику. Но этого не произошло, хозяева льда до последних минут оставались и хозяевами игры. Сочетание скорости и точности неожиданных передач пришлось по душе и зрителям. Многие из которых признали, что эта игра «СЮ» была одной из лучших в нынешнем чемпионате.

И голы уфимцы забивали один красивее другого. Самой эффектной была, пожалуй, шайба, заброшенная Ремпалом в большинстве. Из своей зоны обороны форвард промчался к чужим воротам, попутно обыграв двоих соперников, а затем обхитрив и голкипера «Ак Барса».

Вообще, хозяева четыре раза имели численное преимущество и трижды его реализовали. Дважды гроссмейстерскими пасами отличился Жаровский, когда нападающим оставалось только аккуратно подставить клюшку под мчащуюся по льду шайбу. Да и в равенстве комбинация получилась на загляденье, эффектное исполнение «стенки» Пименовым и Ремпалом сразу поставило в тупик пытавшихся опекать их казанцев.

Вообще, Шелдон поучаствовал в каждом голе «СЮ», выйдя на стабильный набор более одного очка за матч. Наконец-то у юлаевцев пошло большинство, в последних встречах они не раз добивались побед благодаря удачному розыгрышу «лишнего». Да и настрой команды был виден невооруженным глазом: например, получив повреждения у бортов, почти сразу нашли в себе силы выйти на лед и Панин, и Алалыкин.

Не обошлось без проблем только в конце первого периода, когда шайба от перекладины отскочила прямо на клюшку тому же Хмелевскому — так казанцы смогли забить свой единственный гол. Тревожный момент возник при счете 3:1 за 2,5 минуты до окончания поединка. Гости отпраздновали было еще одно взятие ворот, но тренеры «СЮ» потребовали видеопросмотра эпизода. Повтор показал, что Фальковский улегся на щиток голкиперу «СЮ» Вязовому и помешал тому сыграть как надо. Так что гол был отменен, и приблизиться в счете к уфимцам у «Ак Барса» не получилось.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс» (Казань) — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). Шайбы «СЮ»: Ремпал (Пименов, Сучков), Ремпал (Алалыкин, Кулик, бол.), Броссо (Жаровский, Ремпал, бол.), Родуолд (Жаровский, Ремпал, бол.).

Мощи не хватило…

По ходу следующего домашнего матча юлаевцев против ЦСКА сложилось впечатление, что гости подошли к этой встрече с более серьезным запасом сил. Которых хватало и на скоростные рывки, и на постоянный прессинг в чужой зоне. Уже в первом периоде армейцы создали минимум два голевых момента, но надежно сыграл Вязовой. Он и в дальнейшем, кстати, не раз выручал свою команду, но выступить в роли «волшебника» ему в этот вечер оказалось непросто.

Проблема была еще в том, что часто голевые моменты возникали у ворот уфимцев из-за ошибок хоккеистов «СЮ». По большому счету, только вторая шайба москвичей была «самостоятельной», бросок со средней дистанции под перекладину защитнику ЦСКА действительно удался. Все остальные голы хозяева пропустили вследствие собственных промахов недалеко от своих же ворот.

В недавнем поединке этих команд в Москве юлаевцы добились победы благодаря удачному розыгрышу большинства. И в Уфе «СЮ» несколько раз имел «лишнего» хоккеиста и создал в эти минуты немало голевых моментов, но успеха не добился. Самым досадным был, наверное, эпизод при счете 1:1, когда бросок Ремпала пришелся в штангу.

Армейцы были лучше не только в движении, но и в скорости паса, в нацеленности на ворота. А пока уфимцы выбирались из своей зоны в чужую, гости успевали всей командой откатиться назад. Они только раз не уследили на своем пятачке за Кузнецовым, сумевшим вовремя подставить клюшку под бросок Ремпала. Но в целом таких проколов москвичи допускали меньше. Подобный «тотальный», да еще с минимумом позиционных ошибок, хоккей в исполнении ЦСКА стал еще одним неприятным фактором, лишившим «СЮ» очков в этом поединке.

При этом когда юлаевцы за 2,5 минуты до окончания встречи выпустили экстра-хоккеиста, на льду долго находились в обороне и Горшков, и его напарник Газимов. То есть в тренерском штабе не стали делать трагедии из неудач молодых ребят и не посадили их «на лавку».

— Не хватило мощи и сил против этого соперника. Не удавалось вскрывать оборону ЦСКА, соперник хорошо контролировал шайбу, накладывал смены. Ребят упрекнуть не в чем, они отдали все что могли, — сказал по окончании встречи главный тренер «СЮ» Виктор Козлов.

А итоги первого отрезка чемпионата он охарактеризовал так: «Он шел и вверх, и вниз. Сначала пришлось тяжко, были травмы. Посмотрели ребят из «Тороса» и «Толпара», кто-то сумел закрепиться. Надеюсь, что вторая часть пройдет более ровно».

«Салават Юлаев» — ЦСКА — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2). Шайба «СЮ»: Кузнецов (Ремпал, Жаровский).