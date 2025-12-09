Ринг определил лучших

Уфа во второй раз стала столицей российского бокса. На этот раз сюда приехали 163 спортсменки из 48 регионов страны, чтобы определить сильнейших в 12 весовых категориях. Два чемпионских пояса остались в столице республики. Одновременно турнир подарил много эмоций, радость побед и новые перспективы для молодых спортсменок.

— Чемпионат в Уфе позволил зажечь новые звезды женского бокса, которым в ближайшем будущем предстоит защищать честь страны на международной арене. Считаю, что соревнования прошли на высоком организационном, техническом и творческом уровне. Чемпионат не только вызвал большой интерес у любителей бокса, но и привлек внимание общественности, в том числе детей и молодежи Башкирии, став настоящим праздником, — рассказал заместитель генерального секретаря Федерации бокса России по учебно-методической работе Сергей Стрелков.

По итогам турнира воспитанница башкирской школы бокса из Октябрьского Азалия Аминева стала трехкратной чемпионкой России в весовой категории 66 кг. Также шестикратной чемпионкой страны стала Юлия Чумгалакова, которая выступает за Башкирию в параллельном зачете. Бронзовую награду в весовой категории 52 кг получила Милена Борисова, еще одна представительница Октябрьского.

Важно, что чемпионат сфокусировался не только на «Уфа-Арене», где проходили бои. Лучшие мастера этого вида спорта, заслуженные ветераны и тренеры побывали в нескольких районах Башкирии. Там они встречались с юными спортсменами, рассказывали о секретах бокса, подсказывали нюансы тренировок, давали практические советы. И сами тоже набирались положительных эмоций от общения.

— С удовольствием участвую в мероприятиях, которые способствуют развитию женского бокса. Я приятно удивлена, что руководство Башкирии так заинтересовано в том, чтобы наш вид спорта развивался. В том числе и женский. Именно от женщин зависит здоровье нашего будущего поколения, поэтому им также необходимо заниматься спортом. Существует стереотип, что это может негативно отразиться на внешности женщины. Это совсем не так. Не обязательно заниматься боксом профессионально, но он поможет снять нагрузку, подтянуть тело. Это вид спорта для каждого. Я всех призываю заниматься спортом, — поделилась своими мыслями после поездки в Нефтекамск участница Олимпийских игр, многократная призер чемпионатов мира и Европы Саадат Далгатова.

— Башкортостан является уникальным регионом, претендующим на звание спортивной столицы страны. Мы будем продолжать бороться за это звание, — амбициозно заявил на закрытии чемпионата премьер-министр республики Андрей Назаров.

Конкурентов у Уфы в этой номинации, конечно, более чем достаточно. Но и здоровый максимализм еще никому не помешал.