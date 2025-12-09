Кто нас выводит в мастера

Тренеры, увы, часто остаются «за кадром» в те моменты, когда спортсмены добиваются заметных результатов. И только внутри спортивного сообщества знают, насколько успехи мастеров зависят от умелого наставника. Важно и другое — именно благодаря педагогам дети могут посвятить себя любимому занятию и выбрать яркий жизненный путь, даже если живут в самом отдаленном селе. В Башкирии понимание этого есть на уровне правительства. Неслучайно именно республика стала одной из первых, где появились региональные «тренерские» программы.

Наверное, одна из самых душевных песен о наставниках прозвучала в фильме «Баллада о спорте». С тех пор прошли десятки лет, но принципиально ничего не изменилось. Именно тренер остается ключевой фигурой и при подготовке золотых рекордсменов, и в организации какой-нибудь секции в скромной сельской школе.

В Башкирии начали именно с села. Благодаря этому проекту за пять лет поддержали 207 сельских тренеров. Они получили денежные сертификаты общей стоимостью 166,2 млн рублей. Которые пошли на решение важных жизненных вопросов: строительство домов, приобретение уже готового жилья и автотранспорта. Но главное — другое.

— За время реализации программы более пяти тысяч детей были вовлечены в занятия спортом. В 13 сельских районах открыты структурные отделения, которые направлены на подготовку спортивного резерва республики. Только в 2025 году открыты новые отделения по шести видам спорта: это спортивная борьба, бокс, мини-футбол, волейбол, баскетбол и плавание, — рассказал на оперативном совещании в правительстве заместитель премьер-министра — министр спорта РБ Руслан Хабибов.

Среди районов, которые активнее других подключились к программе, тройка лидеров выглядит так: Белорецкий (29 тренеров), Ишимбайский (23) и Уфимский (20).

Руслан Хабибов рассказал и о конкретных тренерских достижениях. Например, в этом году участником программы стала Елена Бабушкина из Белебеевского района. И есть за что. Ее воспитаннику Максиму Шатунову недавно присвоено звание мастера спорта России по плаванию, другой подопечный — Артемий Егоров — стал серебряным призером на первенстве ПФО по плаванию на двух дистанциях.

С прошлого года по инициативе главы региона Радия Хабирова в республике реализуется проект «Городской тренер». Здесь 11 тренеров-преподавателей уже получили выплаты в размере 1 млн рублей. Есть и другая задумка.

— Одна из основных целей программы заключается в привлечении высококлассных специалистов из других регионов России. Несмотря на столь короткий срок реализации проекта, имеется отличный результат. Привлечение опытных тренеров по спортивной гимнастике из Екатеринбурга и по бадминтону из Еревана позволило возродить мужскую спортивную гимнастику после 30-летнего перерыва и добиться успехов в бадминтоне на всероссийском уровне, — рассказал Руслан Хабибов.

Успешный опыт Башкирии был замечен спортивным сообществом страны и сейчас трансформируется в федеральную программу «Земский тренер». Здесь республика тоже не обделена вниманием.

— С 2026 года республика присоединяется к федеральному проекту. Планируется выделить субсидии 22 работникам сферы физической культуры и спорта на общую сумму 22 млн рублей, из которых 20,4 млн — из федерального бюджета. Это один из самых больших показателей по количеству участников среди регионов России, — подчеркивает Руслан Хабибов.

И символичным стало вручение прямо на оперативном совещании в правительстве сертификатов новым сельским тренерам республики. А значит, еще десятки и сотни ребят найдут себя не только в спорте, но и в жизни.