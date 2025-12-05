-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Спорт
5 Декабря , 22:15

Апперкот эмоций

Бокс в чем-то сродни театральной постановке. Где в каждом раунде, как и в сценическом акте, своя драматургия, свой накал страстей. И как актеров не покидают эмоции после окончания пьесы, так и спортсменов еще долго не отпускает законченный поединок. Независимо от того, выигран он или проигран.

Апперкот эмоций
Апперкот эмоций

Накал эмоций на чемпионате страны по боксу, который сейчас проходит в уфимском Дворце борьбы, — запредельный.

— У нас в боксе только один спортсмен становится чемпионом, и он считается самым сильным. А еще для тренерского штаба и сборной России очень важно, чтобы была перспектива, чтобы здесь, в Уфе, раскрылись молодые спортсменки, — говорит главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов.

На ринг в Уфе вышли более 160 девушек, а еще в чемпионате принимают участие десятки тренеров и судей. Которые тоже, конечно, переживают за своих питомцев, за то, чтобы все бои проходили правильно, профессионально. Такая уникальная атмосфера заряжает и зрителей. Потому что бокс — тот вид спорта, который любого «бьет» своим настроением. И в этом его сила.

Фото Александра ДАНИЛОВА.

Апперкот эмоций
Апперкот эмоций
Апперкот эмоций
Апперкот эмоций
Апперкот эмоций
Апперкот эмоций
Апперкот эмоций
Апперкот эмоций
Апперкот эмоций
Апперкот эмоций
Апперкот эмоций
Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru