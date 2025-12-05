Апперкот эмоций

Накал эмоций на чемпионате страны по боксу, который сейчас проходит в уфимском Дворце борьбы, — запредельный.

— У нас в боксе только один спортсмен становится чемпионом, и он считается самым сильным. А еще для тренерского штаба и сборной России очень важно, чтобы была перспектива, чтобы здесь, в Уфе, раскрылись молодые спортсменки, — говорит главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов.

На ринг в Уфе вышли более 160 девушек, а еще в чемпионате принимают участие десятки тренеров и судей. Которые тоже, конечно, переживают за своих питомцев, за то, чтобы все бои проходили правильно, профессионально. Такая уникальная атмосфера заряжает и зрителей. Потому что бокс — тот вид спорта, который любого «бьет» своим настроением. И в этом его сила.

Фото Александра ДАНИЛОВА.