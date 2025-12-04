Победный характер

Юлаевцы сумели одержать три победы кряду и вернуться в число команд, претендующих на плей-офф. Понятно, что впереди еще много матчей, но сам по себе такой подъем в турнирной таблице говорит о многом. И прежде всего о том, что уфимцы — команда с характером. Именно благодаря ему удалось победить в последних встречах.

Например, по ходу матча с «Барысом» юлаевцы дважды уступали сопернику с разницей в две шайбы, но в итоге все-таки победили.

В состав юлаевцев вернулся Ян, он сыграл во втором звене вместе с Пименовым и Ремпалом. Несмотря на усиление, матч уфимцы начали неудачно, с ходу пропустив две шайбы. Многие тренеры говорят, что продолжительные паузы между встречами снижают тонус команды, и «Салават Юлаев» здесь, похоже, не стал исключением.

Во всяком случае, голы на старте встречи уфимцы пропустили, элементарно не успевая вернуться в оборону и перекрыть сопернику путь к шайбе на собственном пятачке. Затем соперники обменялись голами в большинстве, так что разрыв в две шайбы держался почти до экватора поединка, и гости, наверное, уже стали подумывать о победе.

Но юлаевцы удивили, похоже, не только болельщиков, но и сами себя, реализовав и второе нарушение правил у «Барыса». А затем и третье, наконец-то сравняв счет.

Заключительный отрезок матча можно смело назвать открытым хоккеем, где каждая из команд не старалась поймать соперника на ошибке, а стремилась доказать, что именно она сегодня сильнейшая. Аргументы уфимцев оказались безоговорочно лучше. Особенно показательным был второй гол Ремпала, ставший своего рода визитной карточкой «СЮ» в этот вечер. Шелдон сначала бросил справа, потом увел отскочившую от голкипера шайбу за ворота и сам же, по-бобровски, вогнал ее уже впритык к противоположной штанге.

В общем, уфимцы в этой игре не только блеснули мастерством, но и отметились незаурядным характером. Хотя и раньше волевых качеств юлаевской команде было не занимать, но не всегда это завершалось победным итоговым результатом. В этот раз звезды, что называется, сошлись.

«Салават Юлаев» — «Барыс» — 7:4 (1:2, 2:1, 4:1). Шайбы «СЮ»: Броссо (Ремпал, Жаровский, бол.), Ремпал (Стюарт, Родуолд, бол.), Родуолд (Ремпал, Стюарт, б. бол.), Хохлачев (Стюарт, Родуолд), Ремпал (Пименов), Пименов (Сучков), Броссо (п.в.).

В матче с ЦСКА у юлаевцев в состав был заявлен после долгого перерыва защитник Зоркин, он вышел на лед в четвертой паре вместе с Комаровым. Сам же матч, несмотря на праздник, а 1 декабря отмечался Всероссийский день хоккея, начался сумбурно. Команды поочередно владели шайбой, но продолжалось это недолго и завершалось потерями. Да, соперники демонстрировали высокие скорости, хватало силовой борьбы, хотя до бросков, тем более опасных, дело доходило редко.

Начиная со второго периода, правда, ситуация изменилась. Уфимцы вынуждены были в основном обороняться, но делали это грамотно, да и Вязовой был надежен.

Несмотря на игровое преимущество хозяев, в счете повели юлаевцы. Секрет этого оказался прост: гости два раза успешно реализовали большинство. Причем по одной и той же схеме — пас с левого фланга и удачное подправление полета шайбы на пятачке.

В начале третьего периода армейцы в большинстве клюшками затолкали Вязового вместе с шайбой в ворота, и гол, естественно, не был засчитан. Но хозяев это только раззадорило, они продолжали идти вперед и сравняли счет. Сначала им помогла штанга, а затем и нога Комарова, от которой шайба после дальнего сильного броска оказалась в сетке.

Москвичи и дальше много атаковали, а юлаевцы смогли устроить себе лишь несколько «перерывов». Например, они дважды сыграли в большинстве, но на этот раз разыгрывали «лишнего» неубедительно.

Активнее были москвичи и в овертайме, Вязовому даже пришлось выигрывать дуэль один на один. Зато в серии бросков умение терпеть шквал чужих атак обернулось для гостей победой.

ЦСКА — «Салават Юлаев» — 2:3 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1 буллиты). Шайбы «СЮ»: Родуолд (Жаровский, Ремпал, бол.), Жаровский (Родуолд, Стюарт, бол.), Ремпал (65.00, булл.).