В царстве Снежной Королевы

На календаре — последний месяц зимы, а потому самое время побывать в одной из самых необычных и в то же время комфортных для путешествия пещер Башкирии — Аскынской ледяной в Архангельском районе.

Конечно, экскурсии сюда открыты круглый год, но именно зимой ледяные скульптуры пещеры «подрастают», а вход украшают хрупкие «ледяные цветы» — большие кристаллы инея.

Главное, о чем нужно знать перед поездкой, — Аскынская ледяная пещера — памятник природы, который находится в ведении регионального отделения Русского географического общества. В свое время бесконтрольный поток туристов привел к тому, что микроклимат в пещере нарушился: древний реликтовый лед от людского дыхания таял и перемешивался с глиной, разрушались ледяные сталактиты и сталагмиты. Наконец, в 2018 году РГО взяло пещеру под охрану и приняло определенные меры по ограничению потока любознательных путешественников.

Сегодня попасть сюда можно только по предварительной записи: руководство природного памятника проводит групповые экскурсии с гидом, ограничив одновременное присутствие большого количества людей в пещере и время их пребывания.

А между посещениями пещере дают «отдохнуть» и восставить микроклимат.

Да, кому-то может не понравиться, что за посещение пещеры теперь нужно платить. Однако благодаря вырученным средствам руководство памятника природы создало и поддерживает в отличном состоянии удобную инфраструктуру: деревянные мостики через речки по пути в пещеру, павильоны и юрту для отдыха, туалеты. Благодаря гранту на последнем, самом сложном участке тропы длиной в 200 метров поставили металлическую лестницу, ведущую по крутому склону ко входу в пещеру. А в саму подземную полость можно также спуститься по лестнице, которая одновременно облегчает путь людям и защищает реликтовый ледник. Благодаря такому обустройству Аскынская ледяная пещера доступна даже людям с ограниченными возможностями здоровья.

Да и вообще это легкий и доступный маршрут для начинающих туристов. От села Аскино утоптанная тропинка тянется на два километра до склонов хребта Уралтау. Затем — небольшой подъем и заключительный горный участок, и вот уже взгляду открывается арочный вход ниже уровня земли. Спускаемся в сам подземный зал — и видим многослойные напластования льда, самые нижние из которых относятся ко времени Ледникового периода (5 — 25 тысяч лет назад).

Ледяные сталактиты (сосульки, растущие сверху), сталагмиты (сосульки, растущие снизу) и сталагнаты (сросшиеся в колонны образования) оснащены разноцветной подсветкой и очертаниями напоминают сказочных существ и зверушек — от величественной Снежной Королевы в самом центре зала до маленького мамонтенка за ее «спиной». Кстати, по прозрачности льда можно понять, на сколько ледяные образования выросли нынешней зимой: прозрачный лед — самый свежий, мутный в глубине изваяний — прошлых сезонов.

В пещере круглый год сохраняется низкая температура: 4оC летом, около 0 — зимой. Она состоит из одного зала длиной 104 метра и шириной 61. Высота достигает 26 метров. Именно благодаря тому, что у нее только один зал, не имеющий других выходов, здесь сохраняется устойчивый микроклимат, а в ее льдах будто застыло само время.

Ученые предполагают, что пещера образовалась около полутора миллионов лет назад, когда в толще горы забил родник. Постепенно он вымыл в карстовых породах большую пещеру, изливаясь через отверстие в скале. Позже в результате катаклизма часть горы рухнула, и от входа осталась узкая щель, почти запечатав пещерный зал, укрыв его от перепадов температур.

А еще в Аскынской пещере уникальная акустика: даже негромко сказанное слово, отражаясь от сводов, множится эхом. И кажется, будто с тобой на языке вечности говорит сама гора.

СПРАВКА

- Записаться на экскурсию в Аскынскую ледяную пещеру можно, написав в мессенджер MAX по номеру телефона 89174732142.

- Билет для взрослого стоит 500 рублей, для детей до 12 лет и льготников — 350 рублей. Дети до 5 лет проходят бесплатно.

- Двухкилометровый путь до пещеры можно проделать и на снегоходе. За это взимается отдельная плата.