В гости к Мазы-бабаю

О том, как зародилось название Туймазов, историки и краеведы спорят до сих пор. Одни говорят, что свое имя город получил из-за многочисленных карстовых воронок. Они без остатка поглощали поверхностные воды, а потому местность прозвали «Туймас» («ненасытная»). Другие связывают образование топонима с основателем селения, которого звали Туймас Яркай. Третьи и вовсе считают, что слово «Туймазы» переводится как «пчелиная дорога» (на языке коми «мази» — пчела, а «туй» — дорога). В пользу этой версии говорят сразу два факта: многие названия в Центральной России, в том числе в Башкирии, имеют финно-угорские корни. А пчеловодство является исконным промыслом местного населения.

Но самая жизнеспособная версия основана на красивой легенде: когда-то на этих землях обосновался бай Мазы. Собравшись жениться, в качестве места для празднества он выбрал берег реки Усень. Свадьбу (по-башкирски — туй) гуляли целый месяц, отчего эта местность и получила свое имя. Впоследствии он стал отцом шестерых сыновей и шести дочерей, которые и продолжили его род.

В нынешнем году, который в республике назван Годом большой и дружной семьи, эта легенда воплотится в жизнь в металле и камне — туймазинцы решили установить в городе памятник баю Мазы. Реализовать проект готов известный скульптор Рафаил Зинуров. Он уже разработал эскиз памятника, который одобрили местные власти. Эскиз представляет собой смеющегося старичка, который в одной руке держит пиалу, а другой опирается на тальянку. Увидеть его может любой желающий — макет памятника находится в местном краеведческом музее.

Скульптуру отольют из сплава бронзы и установят на постаменте. А вот где она разместится, пока неизвестно — сейчас на всеобщем голосовании горожане выбирают название и месторасположение памятника.

— Но уже сегодня могу сказать, что арт-объект станет еще одной изюминкой нашего города, еще одним местом притяжения туристов, — говорит инициатор проекта, директор центрального парка Дмитрий Ващук. — Со временем облагородим и территорию возле скульптуры: установим скамейки для отдыха, проведем освещение. В общем, создадим уютное, красивое место для прогулок и отдыха всей семьей.