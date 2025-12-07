Весь Китай живёт по единому пекинскому времени

- В Китaе обнаружили гигантскую воронку глубиной двести метров с первобытным лесом внутри. Деревья там имеют сорокаметровую высоту. Это свидетельствует о том, что на дне воронки существует особая экосистема со своими уникальными видами растений, а возможно, и животных.

- В тридцати километрах от Шанхая можно найти настоящий Лондон. Китайцы построили город Темза-Таун и собрали в нем узнаваемые объекты английской столицы: есть скульптуры с героями книги о Гарри Поттере, красные телефонные будки, собор в готическом стиле, даже брусчатка выложена так же, как в Лондоне. В Темза-Тауне живут состоятельные китайцы, здесь хорошо развит туристический бизнес.

- До 1949 года в Китае существовало пять часовых поясов. Но затем их отменили, и теперь страна живет по единому пекинскому времени. Такое решение было принято для укрепления национального единства.

- В стране существуют огромные города-призраки, в которых на один квадратный километр может приходиться менее десяти жителей. Целые районы с небоскребами, парками и развитой инфраструктурой пустуют годами. Города постепенно наращивают количество населения, но большинство небоскребов все еще не нашли своих обитателей.

- При этом несколько миллионов китайцев по укоренившейся здесь традиции живут в домах, расположенных в пещерах. В большинстве своем они передаются по наследству из поколения в поколение. Здесь также можно взять их в аренду по весьма дорогой цене. Пещерные жилища не похожи друг на друга как по виду, так и по уровню комфорта. Хотя есть и общее для всех — благодаря природным условиям в них прохладно летом и тепло зимой.

- Если какой-нибудь богач не хочет сидеть в тюрьме, он может заплатить, и кто-то отсидит за него установленный срок. Все начинается еще с момента судебного заседания, когда вместо настоящего преступника ответчиком становится другой человек. Но есть и другой способ смягчить наказание: для этого заключенному нужно изобрести что-то полезное.

- Общественные места в Китае оборудованы специальными бойлерами, поскольку жители Поднебесной постоянно пьют кипяток. Здесь верят в целебные свойства горячей воды. По мнению китайцев, купание в такой воде исцеляет от недугов, поэтому в стране очень популярны горячие источники.

- Образовательная программа в Китае рассчитана на 12-13 лет. Учебный день начинается с общей зарядки, школьных новостей и момента, когда поднимается флаг. А чтобы у школьников не было соблазна сбегать с уроков, учебные заведения ограждают высокими заборами, ворота закрывают перед началом занятий и открывают после их окончания.

- Непослушных учеников отправляют в школу кунг-фу с очень жесткой дисциплиной. Там детей учат лишь читать и писать, а оставшееся время уделяют боевым искусствам.

- В Китае могут спасти спешащего человека из автомобильной пробки: есть специальные компании, которые высылают за клиентами мопед с двумя людьми. Первый отвезет застрявшего в пробке в нужное место, а второй останется охранять машину.