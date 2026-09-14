Женщина расцветает, если мужчина ценит её, как божественное создание

Особенно важен такой энергообмен между близкими людьми, а между мужчиной и женщиной он вообще не должен прекращаться. Подпитка обязательна во всех направлениях: от платонической до тактильной связи. Женщина расцветает всеми цветами радуги, когда мужчина вкладывает в отношения с ней весь свой имеющийся ресурс, рассматривая подругу прежде всего как божественное создание. И как только женщина каждой клеточкой начинает ощущать заботу, щедрость, ласку, защиту, она принимается перерабатывать эту энергию, и мужчина в итоге получает куда более мощную отдачу. Женщина мотивирует, направляет, стимулирует на созидание своего мужчину, который, окунаясь в творческий поток, становится гораздо успешнее в любой деятельности, его иммунитет крепнет день ото дня, как и психологическая устойчивость.

Обмен энергиями может происходить и через уютное молчание, через нежные прикосновения, через теплые слова, через еду, приготовленную с любовью, через подарки, что вручаются с искренними пожеланиями. Когда в семейном союзе царит здоровая атмосфера обмена, тогда оба партнера совершенствуют друг друга, вместе поднимаясь на более высокую ступень развития. Если же кто-то перестает отдавать или вообще начинает отнимать, отравлять энергию, то все вокруг разрушается и причиняет большой вред паре. Именно поэтому, чтобы быть в тонусе, развиваться и крепнуть, следует учиться ценить энергию друг друга, принимать с благодарностью все то, что преподносится с любовью, и не забывать отдавать в ответ частицу себя.