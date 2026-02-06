Радуйтесь жизни, какой бы тяжёлой она порой ни казалась

В начале прошлого века в одном из парижских госпиталей молодой психолог Эмиль Куэ, ссылаясь на главврача, на свой страх и риск вменил в обязанность своим больным три раза в день вслух или мысленно повторять по десять раз фразу: «С каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше». Причем велел делать это не механически, а по возможности ярко представляя себя здоровыми и полными сил.

Уже через месяц пациенты этого доктора стали главным поводом для разговоров медицинского персонала госпиталя, а затем и всей Франции. Удивительно, но факт: тяжелобольные выздоравливали в течение месяца, у некоторых больных даже исчезала необходимость в хирургическом вмешательстве. То есть подтвердилась догадка великого ученого древности Парацельса, который утверждал, что чудеса творит вера. Наше здоровье — прямое следствие мышления человека. Никто уже не сомневается в том, что между психическим и физическим состоянием людей существует прямая связь. Здоровье разрушают негативные мысли. Злость, например, вызывает болезни желудочно-кишечного тракта.

Обида со временем приводит к болезням печени, поджелудочной железы и холециститу.

Один из самых важных психологических законов гласит: словесное выражение любви, симпатии и восхищения усиливает жизненную энергию того, к кому оно обращено.

А злые и недобрые слова уменьшают энергию слушателя. Итак, здоровье, жизнь и судьба человека напрямую зависят от его мыслей. Думаешь о хорошем — жди хорошего. Думаешь о плохом — плохое и получишь. То, о чем мы постоянно думаем, перерастает в убеждение, и это в результате рождает событие. Рекомендуем следовать совету древних мудрецов — радуйтесь жизни, какой бы тяжелой она порой ни казалась вам!

Формулы Эмиля Куэ

По мнению доктора Куэ, благодаря самовнушению каждый может производить изменения в своем организме, в жизни и в характере. Например, сварливость превратить в миролюбие и добродушие, а скупость — в щедрость и широту души. Он советовал внушать себе: «Я достигну!» и любил повторять: «Я не чудотворец и не целитель. Я просто учу людей, каким образом они сами могут исцелять и лечить себя». Краткие формулировки, по словам Куэ, работают в нашем организме лучше всяких лекарств. Они программируют наше подсознание на выполнение желаний. Например: «Мое давление приходит в норму». «С каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше» и так далее. Главная универсальная формула Эмиля Куэ звучит так: «С каждым днем во всех отношениях мне становится все лучше и лучше!». Как видите, эта фраза абсолютно самодостаточна. Поэтому и помогает она во всех случаях жизни, какую бы цель человек перед собой ни поставил. Произносить целебные формулы рекомендуется вслух таким образом, чтобы слышать собственный голос. Или хотя бы беззвучно проговаривать слова, а не просто повторять формулы мысленно. Делать это доктор советовал не менее 20 раз в день.