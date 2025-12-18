Наведём порядок на планете

Экологический урок о вреде мусора, который остается на берегу и попадает в наши реки и озера, а также о важности сбора и сдачи на переработку пластиковых крышек прошел в 5 «В» классе уфимской средней школы № 45. Провела урок эколог, экотренер, координатор проекта «Водорослям крышка. Амбассадоры рек» Альбина Сулейманова.

Почему именно крышки? Дело в том, что мелкие пластмассовые предметы могут заглатывать рыбы и птицы, что приведет к их гибели. Собранный пластик надо сортировать в разные контейнеры, потому что изготовлен он из различных полимерных материалов.

На уроке ребята назвали главные реки республики и страны и пополнили свои знания о врагах наших водоемов, среди которых мусор, ядохимикаты с полей, сточные воды с предприятий, нефтяные разливы, заиливание дна из-за разрастания водорослей, мор рыбы, браконьерство и другие причины.

Альбина Ирековна рассказала о простом, но эффективном механизме помощи рекам. Учащиеся узнали, что вторичная переработка пластиковых крышек не только сокращает объем отходов на мусорных свалках, но и позволяет направлять средства от их реализации на проекты по очистке и восстановлению береговых линий водоемов. Также будет возможность закупать и выпускать в наши реки мальков щуки, стерляди и других рыб. В классе была установлена емкость для сбора крышек.

Напомним, что реализация нацпроекта «Экологическое благополучие» идет по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия.

КСТАТИ

Ежегодно в мире производится 500 млрд пластиковых крышек. В России за год образуется 3 млн тонн пластиковых отходов, и только 10 процентов отходов пластика перерабатывается.

Для сбора пластиковых крышек в Уфе установлены брендированные контейнеры по адресам: ул. Ленина, 86 (Министерство природопользования и экологии РБ) и ул. Рихарда Зорге, 10 («Пушистый клуб»).