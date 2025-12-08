Журчи, Букшан, на радость людям

Удивительное праздничное настроение словно витало в воздухе минувшим субботним днем, а за околицей деревни, там, где из-под крутого склона пробивается родник, царило особое торжество. К полудню здесь собрались и стар и млад. Стайка разнаряженных самодеятельных артистов создавала праздничную атмосферу. Никто и не сомневался: это праздник! Праздник родника Букшан — так обращались к источнику воды, словно к одушевленному созданию.

Трепетное отношение к роднику сквозило буквально в каждом выступлении. Глава администрации района Динис Юсупов сказал, что Букшан хранит теплые воспоминания у всех, кто хоть раз зачерпнул воду из его живительных струй. А для детей это всегда целое событие, наполненное радостными эмоциями. Родник буквально сплотил односельчан, когда настало время принять участие в голосовании в масштабном природоохранном проекте Русского географического общества.

Обновленный Букшан — результат общей работы и пример того, как совместные инициативы жителей, местных активистов и Русского географического общества помогают сохранять природные богатства района.

Заместитель председателя регионального отделения РГО Вячеслав Аброщенко подчеркнул: проект «Родники РГО» — один из центральных.

— Нас не будет, поколения сменятся, а родники должны остаться. Наша республика богата чистейшими родниками, и нам следует их сберечь. Ведь вода уже сегодня на вес золота. В деревнях родники всегда были источником водоснабжения. Их обустраивали, берегли целыми поколениями и поселениями. Родник поил, если за ними следили, если вокруг шумел лес.

Вячеслав Аброщенко напомнил о том, что произойдет, если людей захлестнет безответственность, сославшись на фрагмент из «Записок ружейного охотника Оренбургской губернии» Сергея Тимофеевича Аксакова. Наш знаменитый земляк писал, как село, расположенное на родниковой речке Большой Сююш, в один год лишилось воды. Все потому, что однажды буранной зимой крестьяне, чтобы не ездить далеко, вырубили на дрова березовый и ольховый лес поблизости. Родники, питавшие речку, летом иссякли, она пересохла. Не один год природа восстанавливала безрассудно порушенное человеком.

Родники — испокон веков места особо почитаемые. Это удивительные творения, которые даруют свежую, чистую воду, обладающую лечебными свойствами, обогащают фольклор — предания, традиции и обряды. Директор аскинской детской юношеской спортивной школы Рамзил Маснавиев вспомнил 1985 год, день своей свадьбы. По традиции невеста едва ли не в первую очередь должна была знать дорогу к роднику. Отправились они с Зульфией на ключ, зачерпнули полные ведра, а идти — в гору и не близко. Тяжело нести, да и воду расплескать можно. Поспешил он на выручку своей суженой, подхватил коромысло, к всеобщему ликованию наблюдателей. Казалось бы, что тут особенного? А если подумать, в традиции заложен глубокий смысл. И в первую очередь — речь о взаимоуважении, взаимопомощи, о нацеленности жить душа в душу. Родник — не просто источник питьевой воды, это живая нить, которая связывает поколения. Род, родина, родник, родня — все это слова одного корня. Родник — значит, приникший к роду.

Отец Рамзила Маснавиева отметил 94-й год рождения. Крепок телом и духом ветеран Великой Отечественной войны, хоть и пластался все эти тяжелые и жестокие годы наравне со взрослыми. А каждую поездку сына в Бильгиш просит, понятное дело, только об одном: чтоб привез ключевой водицы, которая, по разумению ветерана, полезнее иных лекарств.

Запастись целебным даром Букшана в тот день поспешили многие участники торжества и гости, чей путь лежал в соседние села, районы, в Уфу, а то и за пределы республики…