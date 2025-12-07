БПЛА против браконьеров

Борьба с браконьерами, создание новых природных парков, расширение фауны Южного Урала и улучшение туристической инфраструктуры — ключевые инструменты в борьбе за сохранение природы республики. О них на оперативном совещании в правительстве РБ рассказал министр природопользования и экологии Нияз Фазылов.

На страже природы

— В Башкирии насчитывается 217 особо охраняемых природных территорий: пять федерального значения, 211 регионального и одна — местного, — сообщил министр. — Основная цель их создания — сохранение уникальных природных комплексов и экосистем.

Нияз Фазылов отметил, что пять природных парков и 27 заказников контролируются подведомственной минприроды Дирекцией по особо охраняемым природным территориям РБ. В этом году она провела 2802 рейда, во время которых было выявлено 253 нарушения. Примета нового времени: к поиску браконьеров стали привлекать ветеранов СВО и использовать беспилотные летательные аппараты.

Заповедные земли

Не останавливается в Башкирии и работа по созданию новых особо охраняемых природных территорий. Одной из таких стали Инзерские зубчатки. Их уникальность подтвердили в прошлом году, однако из-за ряда особенностей проект не получил окончательного согласования.

Статус ООПТ планируется придать горе Айгир — она очень популярна у туристов и испытывает большие антропогенные нагрузки. Сейчас этот вопрос прорабатывается администрацией Белорецкого района и учеными. А хребет Ирендык планируется сделать природным парком, включив в него озеро Талкас. Чтобы предотвратить обмеление последнего, предлагается запустить в него травоядных рыб.

«Свои» зубры

Большой резонанс в свое время вызвал проект по разведению зубров из Беловежской пущи (Беларусь) на территории природного парка «Мурадымовское ущелье». Он стартовал в 2023 году по инициативе главы РБ Радия Хабирова, и сегодня в ущелье обитают 23 зубра, в том числе шесть телят, родившихся уже здесь. По словам экспертов, это прямое свидетельство хорошей адаптации животных к местным условиям.

И вот новый виток инициативы. Дирекция по ООПТ РБ приняла участие в конкурсе президентских грантов на реализацию экологических и природоохранных проектов в 2026 году. Результаты объявят в феврале следующего года. В случае победы республика получит средства на покупку еще девяти беловежских зубров.

— Некоторые удивляются, зачем мы этим занимаемся, но я уверен, что через несколько десятков лет никто и не вспомнит, что зубров к нам привезли. Они станут «своими», — прокомментировал идею Радий Хабиров.

Туризм без вреда

Одно из направлений работы ООПТ — экотуризм. Популярность природных парков растет, отметил Нияз Фазылов: в 2025 году турпоток вырос на 67,5% и превысил 269 тысяч человек. Чтобы сделать посещения комфортными и безопасными, идет модернизация инфраструктуры.

Так, в «Мурадымовском ущелье» проектируются подвесные мосты через реку Большой Ик. Первый мост к Новомурадымовской пещере планируют построить уже в первом квартале 2026 года. В парке «Иремель» на двух контрольно-пропускных пунктах появилась устойчивая мобильная связь и интернет, а зимой отсыплют щебнем дорогу для обслуживания стоянок со стороны Белорецкого района. А модернизация инфраструктуры в парках «Аслы-куль» и «Зилим» запланирована на ближайшие пять лет.

Финансировать эти улучшения поможет новая методика расчета платы за посещение ООПТ. Теперь стоимость входного билета будет напрямую зависеть от рекреационной нагрузки на территорию. Это справедливый принцип, который позволит сохранить природу и сделать ее доступной для будущих поколений.