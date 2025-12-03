Автомобильной «обуви» — вторую жизнь

Автомобильные шины относятся к отходам четвертого класса опасности и не могут размещаться в местах сбора твердых коммунальных отходов. При этом в регионе пока не создана системная схема их сбора и переработки.

Особенно остро проблема стоит весной и осенью, когда люди массово несут автомобильную «обувь» на контейнерные площадки. В итоге региональные операторы вынуждены складировать их возле мусоросортировочных комплексов или полигонов. Отработанного механизма дальнейших действий не существует, уточнила руководитель экспертного совета, заместитель председателя комитета по экологии и природопользованию Госсобрания РБ Руфина Шагапова.

По данным статистики, в 2024 году на территории Башкирии образовалось 12,2 тысячи тонн отходов шин, покрышек и автомобильных камер. Причем из этого объема была утилизирована только треть. Главные сложности для такого бизнеса связаны, по словам предпринимателей, с лицензированием деятельности, прохождением экологической экспертизы, сложностями в логистике и приобретении оборудования.

При этом к утилизации шин, собранных в Башкирии, подключилась «Татнефть». Которую, как выяснилось, такие проблемы не пугают. Как рассказал представитель этой компании Евгений Ульянов, первичная переработка осуществляется на производственных площадках в разных регионах России, но основной технологический процесс сосредоточен в Татарии. В результате переработки образуются продукты, включая изобутан, используемый при производстве новых шин. Компания уже начала вывоз шин с территории Башкирии, но трудности при сборе отходов не минуют и ее.

— Для развития отрасли малому бизнесу целесообразно выстраивать кооперацию с крупными утилизаторами, что в полной мере соответствует целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие», — считает министр экологии и природопользования РБ Нияз Фазылов. Тем более что других путей с участием предприятий Башкирии пока не видно.

Конечно, в идеале переработка шин — как раз то направление, где можно создавать экономику замкнутого цикла. Однако пока конкретных решений озвучено не было, и Руфина Шагапова призвала предпринимателей направлять предложения через экспертный совет, — коли такие появятся.

Проблема остра и тем, что действующее законодательство предусматривает к 2030 году направление 100 % отходов на сортировку, 50 % на переработку, и не менее 25 % отходов производства должно использоваться как вторичные ресурсы и сырье.

КСТАТИ

В Уфе продлили срок действия акции «Шинная утилизация» до 20 декабря.

Автопокрышки диаметром до 22 дюймов не более четырех штук принимаются от физических лиц в каждом районе города по адресам: ул. Центральная, 35; ул. Сосновская, 60; Кузнецовский Затон, 22; ул. Большая Шерстомойная, 40; ул. Самаркандская, 1/3; ул. Кемеровская, 114; ул. Пархоменко, 202.

Время приема — с 10.00 до 18.00 без выходных, сообщает пресс-служба администрации Уфы.