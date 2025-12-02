Хорошими делами прославиться легко

Благодаря активности неравнодушных людей, принимавших участие в экологических акциях федерального проекта «Чистый воздух», город стал одним из лидеров среди 73 субъектов России.

— Эти люди — настоящие герои, их вклад в сохранение окружающей среды сложно переоценить, — подчеркнул министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

Речь в первую очередь о тех, кто отказался от автомобилей, работающих на бензине, и с мая по сентябрь, во время действия акции, перемещался по городу пешком, на велосипеде или самокате. Пройдя около 90 тысяч километров, они сохранили от загрязнения выхлопными газами тысячи кубометров воздуха.

Данные были получены после обработки всех фото- и видеоматериалов на цифровой платформе «Экотрекер зеленых привычек». В ведомстве отметили, что благодаря цифровым технологиям удалось не только зафиксировать результаты, но и наглядно продемонстрировать, как даже небольшие усилия каждого складываются в значимый общий результат. По данным платформы, наша республика вошла в пятерку лидеров по экологической активности среди 68 регионов России.

Одна из победительниц Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух» — преподаватель Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий (СКСиПТ) Ольга Арасланова — была награждена Почетной грамотой министерства природопользования и экологии РБ за активное участие в экологических мероприятиях, а также дипломом за популяризацию акции среди подрастающего поколения.

— У меня железное правило: никогда и нигде не оставлять за собой мусор. Решила привлечь молодежь к охране природы. Более 200 студентов СКСиПТ подхватили акцию «Выбираю чистый воздух». Наш колледж занял первое место в России по активности участников, — говорит Ольга Александровна.

Преподаватель с 30-летним стажем вместе со студентами сдает макулатуру, собирает мусор на берегах рек Стерля, Ашкадар, около пруда в Стерлитамаке. Сама она отказалась на лето от автомобиля и общественного транспорта.

— Велосипеда у меня нет, по городу летом — только пешком, — говорит Арасланова.

Педагог очень гордится своими помощниками, студентами Динисламом Губайдуллиным, Егором Артемьевым, Варисом Мирбековым, Анастасией Васильевой, Согдианой Насыровой, Ариной Салиховой, Полиной Потеряхиной, Данилом Самикаевым, Тимуром Валиевым и многими другими.

— Мы понимаем, что не в силах глобально решить вопросы очистки воздуха в городе. Но большое начинается с малого. Главное — помнить, что другой Земли у нас нет, от каждого из нас зависит ее будущее, — подчеркнула педагог.

К СВЕДЕНИЮ

Цель Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух» — популяризация экологически ответственного образа жизни и вовлечение граждан в мероприятия по охране окружающей среды: «Откажусь от авто на бензине»,

«Уберу мусор на берегу», «Сдам макулатуру», «Посажу дерево», «Выбираю чистый воздух».